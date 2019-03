Üzemidő terén csalódást keltő a Samsung Galaxy S10+

A Samsung február 20-án rántotta le a leplet a Galaxy S10 termékcsaládról, a készülékek már előrendelhetők, a sajtó pedig megkapta a tesztpéldányokat (már mi is nyúzzuk őket). A Phone Arena jó szokásához híven külön figyelmet fordított az üzemidőre is, és a legerősebb modell, a Samsung Galaxy S10+ esetében is megvizsgálták, hogy teljesen normális (tehát nem laboratóriumi) körülmények között milyen gyorsan merül le, és milyen gyorsan tölthető újra a 4100 mAh-es teleppel szerelt telefon.

A megmérettetés első részében sajnos nem vizsgázott túl jól a Samsung aktuális csúcstelefonja, ugyanis 7 óra és 59 perc alatt csutkára merült az aksija, és ezzel az eredménnyel a tavaly megjelent Samsung Galaxy Note9-et sem tudta legyőzni, tavalyi Galaxy S9+-ról és a tavaly előtti Galaxy S8+-ról nem is beszélve, és kifejezetten csalódást keltő, ha azt nézzük, hogy a tavaly októberben megjelent Huawei Mate 20 ennek a dupláját érte el a Phone Arena egyik korábbi tesztje során.

Szerencsére a töltést illetően már egyáltalán nem ilyen lesújtó a helyzet, hiszen nulláról mindössze 100 perc alatt maximumra tölthető az akkumulátor, amivel a Samsung lényegében az élmezőnybe tartozik, és kifejezetten szép az eredmény, ha például azt nézzük, hogy egy iPhone XS Max feltöltése egy perc híján bizony három órát vesz igénybe.