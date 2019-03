Újabb részletek szivárogtak ki a Huawei P30 és P30 Pro telefonokról

Már kevesebb mint három hét van hátra a Huawei P30 termékcsalád bemutatójáig, ami egyben azt is jelenti, hogy egyre több érdekes információ szivárog ki az internetre a kínai gyártó legújabb csúcskészülékeiről. Az például biztos, hogy ezeknél a mobiloknál ismét komoly hangsúly kerül a fotós képességekre, és a cég marketingigazgatója már azt is elismerte, hogy egy forradalmian új, periszkópos rendszerű „superzoom” kamerával szerelik fel a P30 Pro modellt.

Korábban arról is volt szó, hogy a P30 Pro három különböző verzióban kerül majd forgalomba, és ezt a pletykát erősíti meg Roland Quandt néhány nappal ezelőtti Twitter-bejegyzése, amiben a pontos információiról híres mobilszakértő azt osztotta meg a követőivel, hogy az említett telefon 8 GB RAM-mal érkezik, és 128, 256 illetve 512 GB tárhellyel szerelt variánsok lesznek elérhetők belőle.

tidbit #2:

Huawei P30 6/128GB

Huawei P30 Pro 8/128GB, 8/256GB, 8/512GB

Disclaimer: Based on what I have seen so far (launch is still a while away, after all). Config depending on country and maybe even color. Other variants may well be possible.

