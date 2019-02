A Huawei elnöke szerint enyhülni kezdtek az amerikaiak

A Huawei Technologies Co. kínai mobiltávközlési berendezésgyártó vállalat elnöke üdvözölte Donald Trump amerikai elnök Twitter-bejegyzésében megfogalmazott jelzését, miszerint az Egyesült Államoknak versenyben és nem tilalmakkal kell a mobil távközlési technológiában előre lépnie. Az amerikai elnök a múlt héten közzétett posztjában nem nevezte nevén ugyan a Huaweit, a megfogalmazást azonban az amerikai kormányzatnak a kínai céggel szemben felvett álláspontja enyhülésének lehetett értelmezni.

„Felfigyeltem az elnök Twitter üzenetére. Arról szólt, hogy az Egyesült Államoknak gyorsabb és okosabb 5G, sőt 6G technológiára lesz szüksége a jövőben. Elismeri, hogy lemaradásban vannak ebben a tekintetben. Világos és korrekt üzenet volt” – mondta Guo Ping, a Huawei elnöki posztját rotációs alapon betöltő alelnöke a távközlési szakma legrangosabb nemzetközi seregszemléje, a barcelonai Mobil Világkongresszus, (MWC) előestéjén.

….something that is so obviously the future. I want the United States to win through competition, not by blocking out currently more advanced technologies. We must always be the leader in everything we do, especially when it comes to the very exciting world of technology!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 21, 2019