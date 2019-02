Huawei-vezér: Betartjuk a magyar törvényeket

A Huawei annyira gyorsan növekszik, hogy tavaly már több telefont adott el, mint az Apple. Mostanában viszont nem ezért, hanem az Egyesült Államokban kirobbant kémkedési botrány miatt hallunk róla mind többet: a vád az, hogy a kínai cég a saját kormányának kémkedik. Erről és a cég sikereiről kérdeztük Yanmin Wangot, a vállalat közép-kelet-európai, észak-európai és kanadai területekért felelős vezetőjét.

A gyakrabban újságot olvasók között egyre jobban terjed az a nézet, hogy ha Huawei telefont veszünk, akkor a kínai állam minden szavunkat hallani fogja. Ezt az interjút is egy Huawei telefonnal vesszük épp fel, hozzáfér majd ehhez a kínai állam?

Semmilyen bizonyíték nincs arra, hogy a Huawei telefonjai megfigyelnék az emberek privát szféráját. Mi egy cég vagyunk, Magyarországon is működünk, és itt is betartjuk a magyar törvényeket. Törődünk a vevőinkkel és vigyázunk a privát szférájukra. Másrészt a telefonjainkon a Google operációs rendszere fut, ezért az ő szabályaikat is be kell tartanunk. Ha bármilyen biztonsági rést talál a Google, azonnal frissíti az Androidot.

Inkább azért szoktak aggódni, mert saját szoftvert is működtetnek, ott van például a Huawei felhőszolgáltatása, ráadásul a cégnek a kínai törvények szerint együtt kell működnie a kínai nemzetbiztonsággal is.

Még azt hozzátenném az adatvédelmünkhöz, hogy nekünk is tökéletesen be kell tartanunk a GDPR szabályait, amelyek Magyarországon is érvényesek. A kínai kormány pedig pont nemrég jelentette be, hogy soha nem kérték a Huaweit arra, hogy építsen ki hátsó kaput, amelyeken keresztül hozzáférhetnek az adatokhoz.

Mike Pompeo, az amerikai külügyminiszter nemrég itt járt Magyarországon. Már onnan látszik, hogy durvul a viszony az Egyesült Államok és Kína között, hogy Pompeo kifejezetten figyelmeztette a magyarokat arra, hogy ne működjenek együtt a nagy kínai cégekkel. Szijjártó Péter külügyminiszter pedig nem védte meg a Huaweit, hanem elmondta, hogy a magyar állami szerződések nagy része brit és német telekomcégekhez megy, nem kínaiakhoz. Mit gondol erről a technológiai háborúról, amelyet az amerikaiak és a kínaiak vívnak Európában?

Nagyon sikeres cég vagyunk, tavaly is gyorsabban nőttünk, mint korábban. A Magyarországon működő vállalati és a fogyasztói üzletágunk tavaly 280 millió dolláros bevételt termelt. Több mint 2000 embernek biztosítunk megélhetést, az elmúlt 10 évben folyamatosan részt vettünk a magyar társadalom építésében, és Kínán kívül itt építettük fel a legnagyobb gyártó – és logisztikai központunkat is, ami hatalmas befektetés Magyarország számára. Ezek mind azt mutatják, hogy Magyarországnak jó barátai vagyunk, és még jobbak akarunk lenni.

Aggódik az amerikai indulatok miatt?

A legtöbb ország nem aggódik a Huawei miatt. Nagy-Britannia kormánya nemrég azt közölte, hogy az 5G-hálózatok építésében kezelhető rizikót jelent a Huawei részvétele. Németország, Franciaország, Svédország támogatja a Huaweit, nem hiszem, hogy ki kellene minket zárni az 5G-hálózatok kiépítéséből. Nem félni kell tőlünk, hanem el kell mondani a fogyasztóknak a valóságot a biztonságról.

De azt gondolja, hogy a Huawei-ellenes amerikai indulatok mögött inkább a kiélezett technológiai verseny áll?

A Huaweinek vezető pozíciója van az 5G-hálózatok terén, a mobiltelefonok között pedig jelenleg a másodikak vagyunk világszerte. Nagyon gyorsan növekszünk, de mi szeretjük ezt a versenyt. Az 5G-hálózatokkal kapcsolatban pedig nagyon nyitottak vagyunk, bármelyik ország kérdezhet tőlünk, és ellenőrizheti a termékeinket és a működésünket.

2018 utolsó negyedévében majdnem több telefont adtak el Európában, mint az Apple.

Világszerte és Európában is megelőztük. Magyarországon, Finnországban és Lengyelországban is előttük vagyunk, de van olyan ország is, ahol mi vagyunk az elsők.

De világszerte a Samsung áll az első helyen. Idegesíti önöket, hogy a Samsungot senki nem kérdezi meg, hogy adnak-e át információt a dél-koreai kormánynak?

Nem tartom fairnek. Nem hiszem, hogy a technológiát és a készülékeket az országok ideológiája alapján kellene megítélni. Az infrastruktúrát pedig, amelyet kiépítünk, helyi szolgáltatók működtetik, nekik is be kell tartaniuk a törvényeket.

Hogyan sikerült leelőzni az Apple-t?

A legfontosabb, hogy a Huawei sokat fektet be a jövő technológiájába. A mobiloknál például a fotózás fontos, az emberek nagy része minden nap a telefonjával fotózik, ezért ezt úgy is kezeljük, mint a telefonok egyik legfontosabb tulajdonságát. A másik fontos dolog a chipset, amely az egész telefon lelke. A Huawei tíz éve fejleszti a saját HiSilicon csipszetjeit, amelyek mostanra a világ legfejlettebbjei lettek. A harmadik ok pedig, hogy mindig figyelünk arra, hogy a Huawei glocal legyen, azaz globálisan és lokálisan is működjön. Magyarországon Hosszú Katinkával dolgoztunk együtt, Lengyelországban pedig Robert Lewandowskival, akiknek a nevét világszerte is ismerik. Ezen felül minden országban együttműködünk helyi hírességekkel, hogy a márkánkat helyi szinten is jobban megismerjék.

És mi a terv a Samsung lenyomására?

Ez egy elég dinamikus piac, nagyon komoly versennyel. Mindenhol nagyon okos emberek dolgoznak, szóval egyszerűen keményebben kell dolgoznunk.

Volt egy időszak, amikor a szolgáltatóknál vett telefonok nagyon olcsók voltak, mert a telekomcégek támogatták a telefonvásárlást, cserébe a fogyasztók hosszabb időre kötelezték el magukat a cégnél. Néhány éve ennek vége lett, és látványosan ugyanannyiba kezdtek kerülni a telefonok a szolgáltatóknál, mint máshol. Most viszont valami mintha megint változna. Itt van például ez a Huawei Mate 20 Pro, ennek teljes áron annyiba kellene kerülnie, mint egy iPhone Xs, de a szolgáltatóknál mégis annyiba kerül, mint az olcsóbb iPhone, az Xr. Újra elkezdték támogatni a telefonok árát?

Az okostelefon-üzlet mindenhol más. Magyarországon a szolgáltatók csak az egyik ág, ahol kereskedünk, az online egy másik. A szolgáltatók természetesen támogathatják a készülékeket árban, de ha támogatják is, a fogyasztók akkor sem csak ez alapján fognak vásárolni, mert a brand is számít. De a szolgáltatók nem akarnak olyan telefonokat támogatni, amelyeknek a márkáját senki nem ismeri. Ezért nekünk nemcsak a szolgáltatások és a termékek, de a brand is fontos. Igazából ez a három dolog fontos ahhoz, hogy ezen a piacon egy cég túl tudjon élni.

Akkor a márkaismertség miatt plakátolták tele Budapestet? Mintha több hirdetésük lenne, mint a többi telefoncégnek.

Ilyen sok plakátot látnak?

Igen, de ettől még lehet, hogy ezt csak mi látjuk így.

2016-ban a márkaismertségünk 60 százalék alatt volt, rengeteg olyan magyar volt, aki nem is hallott a Huaweiről. Azóta elkezdtük népszerűsíteni a márkánkat, mert sokan a márka alapján vesznek telefont, ezért meg kellett a helyiekkel ismertetnünk a Huaweit. De sokat dolgozunk együtt a helyi szolgáltatókkal is, hogy népszerűsítsék a termékeinket. És igen, a média is nagyon fontos ahhoz, hogy eljussunk az emberekhez.

Amikor új terméket fejlesztenek, hogyan kezdik el a munkát?

Legalább fél év kell ahhoz, hogy felkészüljünk egy új termék bevezetésére, és ilyenkor a termék már kész van. Ehhez készítünk helyi és globális felméréseket, hogy az adott országokban melyek a legfontosabb tulajdonságok egy telefonban, amelyeket a fogyasztók elvárnak. Van egy külön csapatunk a technológiai fejlesztésekre, és együttműködünk az olyan beszállítókkal, mint például a kijelzőgyártó, hogy tudjuk, nekik milyen az ütemtervük. Rengeteg csapatnak kell együtt dolgoznia, hogy elő tudjuk készíteni a saját ütemtervünket, amit megmutatunk a felsővezetőknek, és itt derül ki, hogy mekkora költségvetéssel tudunk dolgozni. Így zajlik egy tipikus termékfejlesztői folyamat.

Hogyan döntenek arról, hogy a különböző régiókban milyen telefont dobjanak piacra?

Ez kifejezetten érdekes, két-három éve Európában az emberek nem vettek telefonokat nagy kijelzőkkel, Ázsiában viszont igen. Ázsiában az embereknek gyakran nincs számítógépük otthon, a telefonjuk az egyetlen ilyen eszközük. Ezért használnak nagyobb kijelzőjű telefonokat, mert itt kompletten kimaradt az emberek életéből a számítógép, a telefon az egyetlen, amivel interneteznek. Nekünk ezért kétféle piacra is fejlesztenünk kell: ahol szeretik a nagy kijelzőket és ahol nem. Ez egyébként kezd megváltozni, az emberek Európában is egyre jobban szeretik a nagy kijelzőket.

Igen, a kezemben lévő telefonból is van például egy gigantikus méretű verzió Ázsiában. Ezt nem akarják Magyarországra hozni?

Igen, a Mate 20 X. Gondolkozunk rajta, hogy a saját boltunkban kezdjük el először árulni, hátha vinni fogják. Európában ebben a szektorban még nagyon friss szereplők vagyunk, de ha jól fogyna, az jel lenne.

Mi a helyzet a laptopokkal és a notebookokkal? Tervezik, hogy távközlési vállalatokon keresztül értékesítik őket?

Egyelőre nem, viszont a notebookok értékesítését a tavalyi év végén már megkezdtük, méghozzá a Media Markttal együttműködésben, ott már két modell is kapható. Ugyanígy a múlt év végén jelentettük be az új MateBookot, ezzel kapcsolatban már gondolkodunk azon, hogy együttműködjünk a távközlési vállalatokkal is, mint a Magyar Telekom. De egyelőre inkább az értékesítők felé koncentrálunk, mint a Media Markt, Euronics, Extreme Digital, vagy a Notebook.hu.

Csináltak arra piackutatást, hogy mik azok a fő okok, amelyek miatt a magyarok Huawei eszközöket vásárolnak? Mi az, amit mi a legjobban szeretünk a telefonjaikban?

Vannak ilyen kutatásaink, másfél hónappal a zászlóshajó modellek megjelenése után megkérdezzük a vásárlókat, és évente egyszer felmérést is készítünk a fogyasztók között. A múltban a vezető indok az ár-érték arány volt, most pedig, talán a P9 megjelenése óta, a minőség mellett az is fontos, hogy a barátaik ajánlják-e a márkát. A kamera egyre jobb minőségű, és az akkumulátor is erősödik, úgy gondolom, hogy ez a két faktor is sokat nyom a latba. Rengeteg olyan választ kaptunk, hogy a szép képek és a jó videóminőség is fontos.

A fő faktor viszont valószínűleg az, hogy az ismerősök melyik telefont ajánlják.

Az átlagember nem a technológiai specifikációk alapján vásárol, inkább megkérdezi a barátait vagy a családját, hogy melyik modellt, melyik márkát szeretik. Mivel már jó néhány éve Magyarországon is jelen vagyunk, az ügyfélkörünk egyre nő, ezért az, hogy a felhasználók mit gondolnak a termékeinkről, nagyon fontos számunkra. A minőség viszont még mindig nagyon fontos, ez kell ahhoz, hogy az emberek megbízzanak a márkánkban.

Említette, hogy az erős akkumulátor fontos funkció a telefonjaikban. Hová tud ez még fejlődni? Milyen technológiákat fejlesztenek a hosszabb üzemidő érdekében?

Az akkumulátor fejlesztése nagyon nehéz feladat, mert nem lehet egyszerűen megnövelni a méretét, hogy hosszabb üzemideje legyen a telefonnak, ez ugyanis biztonsági veszélyeket rejt magában. Ha csak nagyobb akkumulátort rakunk egy telefonba, akkor annak a méretét is meg kell növelni, hogy kompatibilis legyen vele. Ez nagyon rizikós, az egyik versenytársunk is rosszul járt vele néhány évvel ezelőtt.

Mi az akkumulátor kezelését ezért szoftveresen és hardveresen is fejlesztjük. Az akkumulátorkezelő szoftver meg tudja állapítani, hogy milyen programok használják fokozottabban az akkumulátort, és így megfelelően tudjuk őket menedzselni. A szoftvernek és a hardvernek együtt kell dolgoznia.

Ezen kívül a mesterséges intelligencia is nagyon hasznos az energiahatékonyság terén. 2017-ben jelent meg az új Mate-széria, akkoriban ezek voltak az első mesterséges intelligenciát használó mobiltelefonok. Ebben már az MI képes a különböző alkalmazások és háttérben futó folyamatok energiaigényét kikalkulálni, és biztosítani, hogy azok megfelelő gyorsasággal fussanak. Az energiakezelő szoftvert is a mesterséges intelligencia kezeli, így képes akkumulátoridőt megtakarítani, hosszú távon pedig vigyázni az akkura.

Itt van például a saját Huawei Mate 20 Próm, ami nagyjából kétszer annyi időt bír ki egy feltöltéssel, mint a korábbi, akár Huawei telefonjaim. Észrevettem, hogy a szoftver elég keményen menedzseli a háttérben futó applikációkat, és gyakran be is zárja őket a jobb üzemidő érdekében. Ezen az úton akarnak elindulni? Ha ebben a telefonban ilyen könnyen megoldható az energiahatékonyság, akkor miért gyártanak olyanokat, amelyekben nincs ilyesfajta akkumulátorkezelés?

Azért, mert az új technológiákat általában az új zászlóshajó telefonokban mutatjuk be, hiszen ezekbe újabb chipseteket építünk. A hatékonyabb akkumulátorkezelés az új csipszeten múlik. Ezen kívül ezeknek mindig gyorsabb feldolgozási idejük van. Ez az egyik oka annak, hogy a legújabb zászlóshajó modelleknek mindig jobb teljesítményük és hosszabb akkumulátoridejük van. A másik pedig az, hogy ha olcsóbb modelleket vásárolnak, a felhasználók annyira nem foglalkoznak a hosszabb üzemidővel. De ezeknél is azon dolgozunk, hogy az egész modell minősége megfelelő legyen.

A Huawei nagy erőforrásokkal dolgozik az 5G kiépítésén. Egy átlagember a gyorsabb internet mellett mit nyer majd a hálózattal?

Az 5G egy egészen új kommunikációs csomag. A telekommunikációs technológiák majdnem minden 7-8 évben megújulnak, így az 5G valószínűleg kereskedelmi forgalomban 2020-ra fog megjelenni, az idei évben csak elkezdődik a folyamat. Az átlagos felhasználó elsősorban gyors internetet nyer majd az új technológiával, néhány másodperc alatt akár egy nagyon jó minőségű filmet is le tud majd tölteni a telefonjára.

Másrészt az 5G nagyon sok más iparággal megteremti majd a kapcsolatot, például az autóiparral is. Egy önvezető autónak például nagyon nagy mennyiségű adat megbízható átvitelére van szüksége. Ugyanígy a mesterséges intelligenciára épülő technológiák is gyorsabbak, azonnali működésre képesek lesznek: például, ha egy külföldi Magyarországra jön, egy okos fülhallgató segítségével valós időben fordíthatja le a magyar beszédet kínaira, és fordítva. Nem kell majd többet idegen nyelvet tanulni.

Sőt, az 5G távoli orvosi ellenőrzésre is adhat lehetőséget: ha otthon fekszünk betegen, és az orvosi központ nincs messze tőlünk, akkor 5G-s adatátvitel segítségével az összes mért adatot elküldhetjük magunkról az orvosoknak, akik mesterséges intelligencia segítségével leellenőrizhetik, mi a baja a testünknek, aztán azonnal megállapíthatják a megfelelő ellátást.

Beszélgettünk a telefonokról és a laptopokról, közben a Huawei a viselhető technológia felé is halad. Mi várható ezen a téren?

A sport és az egészségmegfigyelés terén megyünk tovább. Úgy érzem, hogy nagyobb ökoszisztéma-támogatásra van szükségük ezeknek az eszközöknek, nem elég, hogy a hardver jó, az applikációt is fejlesztenünk kell. Néhány funkcióban együtt dolgozunk szakértőkkel, vezető intézményekkel. Például az alvásmegfigyelésnél a Harvard Egyetem alváskutató központjával működünk együtt, a, az ő munkatársaik a tudásukkal segítenek abban, hogy a mért adatokat hogyan kezeljük. A szoftvereknek, az eszközöknek és a viselhető technológiának együtt kell működnie.

Egy 2017-es Greenpeace jelentés azt állapította meg, hogy a Huawei nagyon kevés figyelmet fordít a környezettudatosságra még a tech cégek között is. Tervezik, hogy ezzel a problémával kezdenek valamit?

Igen. Számunkra például az energiatakarékosság nagyon fontos, ebben fejlődünk, és igyekszünk környezettudatosabb megoldásokat használni a fejlesztéstől a gyártási folyamatokon át a szállításig. Az új technológiáinkkal az energiatakarékosságot is előtérbe helyezzük.

Mit gondol, mi lesz a következő nagy trend a mobiltelefonok piacán? Az összehajtható kijelző lesz akkora divat, mint amilyennek most hisszük?

Minden hozzánk hasonló technológiai vállalat, ahogy mi is, próbálunk figyelni, hogy ne maradjunk le a jövő nagy lehetőségeiről. Személy szerint úgy gondolom, hogy néhány viselhető eszköz át fogja helyezni a hangsúlyt a mobiltelefonokról a többi technológiai megoldásra. Ha elmegyünk futni, csak a továbbfejlesztett fülhallgatónkat fogjuk magunkkal vinni, aztán elmegyünk dolgozni, az irodában dokkolóra rakjuk a mobiltelefont, és úgy használjuk. A jövőben az az idő, amit most az okostelefon nyomkodásával töltünk, vissza fog szorulni, és átveszi a helyét a többi okoseszköz.

Kiemelt kép: Marjai János /24.hu