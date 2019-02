Kipróbáltuk a Samsung csúcstévét, aminek egyelőre nincs sok értelme

A Samsung a tavalyi IFA szakkiállításon leplezte le az első 8K felbontású QLED tévéjét, ami már Magyarországon is kapható. A Q900R kódnevű készüléket lehetőségünk adódott letesztelni, ám hiába a praktikus kivitel, a hatalmas méret és remek a képminőség, 2019-ben még egész egyszerűen nincs értelme egy kisebb vagyont költeni egy ilyen okostévére.

Korábban már írtuk, hogy a legpraktikusabb tévéket a Samsung gyártja, és továbbra is tartjuk magunkat ehhez a kijelentéshez, hiszen tesztalanyunk, a 65 colos Q900R okostévé a felépítését tekintve ismét egy kifejezetten jól sikerült készülék. Mivel a gyártó által preferált kvantumpöttyös eljárással készült QLED paneles modellről beszélünk, így a tévé nem karcsú, az ultramodern OLED típusokhoz képest például kifejezetten vastag, de ezt számos ötletes megoldással ellensúlyozza.

Az egyik ilyen a Samsungtól megszokott One Connect Box, aminek hála többet nem kell a tévé hátán vagy oldalán kotorászni: kapunk egy fekete dobozt, ezt kell a hálózatra kötni, ezen található az összes csatlakozó (4 HDMI, 3 USB 2.0, LAN, optikai hangkimenet és egyéb dugaszok), és innen megy egyetlen kábel a készülék hátuljába. Éppen ezért, ha újabb eszközöket (konzol, hangrendszer, külső meghajtó stb.) csatlakoztatunk, többé nem kell hátul matatni, ami főleg akkor előny, ha a falra szereltük a tévénket.

Ezen felül már eleve a hátlap is kifejezetten praktikus módon lett kialakítva: a talpak például a burkolatból pattinthatók ki, a One Connect Boxba futó kábelnek pedig külön csatornája van, jobb és bal irányba egyaránt, így semmi akadálya, hogy igényesen rendezgessük el a kötelező vezetéket.





Képgaléria: Sasmung Q900R 8K okostévé









A hátlapban külön hely van a talapzatnak - Fotó: Sopronyi Gyula /24.hu











A tévé külsőre igényesen minimalista, a lényeg viszont a panel, ami egy 10 bites QLED VA LCD képernyő, Full Array Direct LED háttérvilágítással, 120 Hz-es képfrissítéssel, HDR (HDR10, HDR10+, Hybrid Log Gamma) támogatással és egy szuperül működő operációs rendszerrel. A legfontosabb persze a felbontás, ami ugye 8K, konkrétan 7680 x 4320 képpont, az éppen elterjedőben lévő 4K négyszerese.

Nem űrtechnika, de kvantumpontok varázsolnak a nappaliban A különbség annyira szembetűnő, hogy még egy teljesen laikus tévénéző is azonnal észreveszi.

A Q900R a QLED technológia csúcsa: a kontrasztarány 5000:1, a színek gyönyörűek, a fényerősség a Movie Mode-ban meghaladja a 2000 nitet, felhősödés szinte egyáltalán nincs, és a betekintési szög is teljesen rendben van – ha tehát megfelelő minőségű tartalmat játszunk le a tévén, akkor döbbenetes szép végeredményt kapunk. Ugyanakkor ezen a ponton eljutunk a 8K-s tartalmak kérdéséhez, és oda, hogy – most még – miért nincs értelme egy kisebb vagyont elkölteni egy ilyen képességű készülékre.

8K FELBONTÁS, DE MINEK?

Valamit gyorsan szögezzünk le az elején: jelenleg lényegében a nullához konvergál az olyan 8K felbontású tartalmak száma, amik képesek demonstrálni a Q900R képességeit. Mi is csak azért tudtunk lejátszani ilyen videókat, mert a Samsung a tévé mellé küldött egy pendrive-ot, amin találtunk nyolc olyan felvételt, amikkel az áruházakban és a különböző bemutatókon demózzák ezeket a csodamasinákat.

A másik, amit fontos tudni, hogy a tévében mesterséges intelligenciával felvértezett technológia dolgozik azon, hogy szépen felskálázza a nem 8K felbontású tartalmakat erre a hatalmas képernyőre. 4K-s filmek, sorozatok és videók esetén az eredmény egészen lenyűgöző, még a Full HD (avagy 1080p) is teljesen rendben van, viszont a 720p-s és ennél alacsonyabb felbontású tartalmak már egészen csúnyán tudnak kinézni a hatalmas kijelzőn, még akkor is, ha már három méterre vagyunk a képernyőtől.

És akkor most jöjjenek a szomorú realitások, szigorúan a magyarországi helyzetet nézve: 4K-s tévéadások konkrétan nincsenek, a Full HD is ritka, a legtöbb csatorna 1080i-ben, 720p-ben vagy ennél rosszabb minőségben sugároz, és nincs az a mesterséges intelligencia, ami képes ezt úgy feljavítani,

hogy az ne nézzen ki zavaróan csúnyán a Q900R okostévén.

Persze ilyen tévét elsősorban nem hagyományos tévézésre veszünk, de még az itthon népszerű HBO GO is sokszor csak 720p-ben hajlandó streamelni. A Trónok Harca sötétebb jelenetei már egyáltalán nem néztek ki jól ezen a tévén, főleg ha mozognak a szereplők – mi például szomorúan számolgattuk a barlangos jeleneteknél feltűnő szürke négyzeteket a sötétebb hátsó részeken.

A Netflix esetében már egy fokkal jobb a helyzet, hiszen ott minden minimum Full HD, és egyre több a 4K-s tartalom, amik kiválóan néznek ki a nagy képernyőn. Ugyanakkor a magyar felhasználóknak különösen fontos szinkron szinte semmihez nincs, és a feliratos filmek/sorozatok száma sem lehengerlő, arról nem is beszélve, hogy hiába néz ki jól a felskálázott 4K a 8K-s kijelzőn, egy „sima” 4K-s tévénél annyival nem jobb a látvány, hogy ezért érdemes legyen kifizetni minimum 1,3 millió forintot.

Ha valakinek mondjuk van 800 000 forintja egy tévére, már 65 colos OLED modellt vehet 4K felbontással, és nem fogja érzékelni a különbséget, de ha a Samsung márkánál maradunk, ennél a tévénél még mindig jobban megéri a tavalyi QLED modellek valamelyikére benevezni, hiszen felskálázás már ott is van, és a 4K-s panelen a 720p-s tartalmak sem lesznek olyan feltűnően gyengék, mint a most tesztelt 8K-s kijelzőn.

A HÉTKÖZNAPI 8K MÉG ODÉBB VAN

Az persze kétségtelen, hogy előbb-utóbb a 8K is terjedni kezd, de legyünk reálisak: ez nem idén lesz, még csak nem is öt év múlva, így most venni egy olyan készüléket, ami képes az ilyen tartalmak megjelenítésére, szinte teljesen értelmetlen, még ha hosszú távon gondolkodunk, akkor is.

A nagy kiadók részéről még csak tervben sincsenek olyan Blu-ray lemezek, amire 8K felbontásban kerülnének fel a filmek, és Japánban hiába van már 8K-s műholdas közvetítés, Európában, de főleg Magyarországon ez még a nagyon távoli jövő zenéje, ahogy az is, hogy az olyan szolgáltatók, mint a Netflix vagy az Amazon Prime 8K-ban kínáljanak streamelhető tartalmakat, ráadásul a 2020 környékén érkező következő konzolgeneráció sem lesz képes a videojátékok megjelenítésére ilyen felbontásban.

Az persze dicséretes, hogy a Samsung már tud ilyen paneleket gyártani, de egy ilyen készülék megvásárlása nemcsak azért úri muri, mert 1,3 milliót csak nagyon kevesen tudnak kicsengetni érte, de azért is, mert rendesen kihasználni jelenleg lehetetlen egy ilyen modellt. A Q900R a Samsung részéről céges szinten főleg erődemonstrációra, míg felhasználói oldalon maximum költséges menőzésre jó.