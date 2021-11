Az átlagnál kényelmesebb és jobban is szól a Technics új fülese

Ha van olyan szegmense a kütyüpiacnak, ahol tényleg gyilkos verseny folyik, az mindenképpen a vezeték nélküli fülhallgatók területe, ahol havonta érkeznek az újabbnál újabb modellek. Itt igyekszik helyt állni a Panasonic hangcuccokra specializálódott márkája, a Technics, és a vadiúj EAH-AZ40 hiába korrekt készülék, nagyon erős konkurenciával kell szembenéznie.

A Panasonic ősz elején dobta piacra a legújabb valódi vezeték nélküli fülhallgatóit, a zajszűrős EAH-AZ60 és a valamivel olcsóbb, de ANC (active noise cancelling) funkció nélküli EAH-AZ40 modelleket. Mi az utóbbi variánssal töltöttünk el néhány hetet, és bár a kategórián belül a hangélményt illetően nem nagyon lehet belekötni a Technics márkanév alatt kiadott eszközbe, azért akadnak itt olyan hiányosságok, amik mellett 2021-ben már nem lehet elmenni szó nélkül.

Technics EAH-AZ40 vezeték nélküli fülhallgató

A Panasonic és a Technics nem találta fel a spanyolviaszt, hiszen újdonságuk az elmúlt években kikristályosodott trendeket követi. Nincsnek meglepetések: kapunk egy töltőként is funkcionáló bölcsőt, a fülesek pedig az érintésérzékeny felületeknek hála gesztusokkal vezérelhetők. Utóbbival kapcsolatban fontos rögtön megjegyeznem, hogy pontosan és megbízhatóan működnek, elsőre felismerték a mozdulataimat, egyszer sem volt olyan, hogy léptetett volna a zene, mikor csak megállítani akartam a lejátszást. Kialakítás szempontjából hallójáratba helyezhető (In-Ear) típusról van szó, nem earbuds (a hallójárat bejáratához illeszkedő) variánsról, tehát „agybadugós” megoldást kapunk, cserélhető szilikon harangokkal, amiket szépen be lehet nyomni a hallójáratba.

A tok egészen kicsi, 6,5 cm széles, 3 cm magas és 2,6 cm mély, a súlya 30 gramm, nem foglal sok helyet, nem dudorodik ki nagyon egy zsebben, ugyanakkor a gyártó nem nagyon törődött az anyaghasználattal. A bölcső elég olcsó és könnyen sérülő műanyagból készült, a tetején pedig hiába virít ott a Technics felirat, ha csak ez alapján kellene megítélnünk a terméket, bizony azt mondanánk, hogy gagyival van dolgunk – szerencsére az összkép ennél jóval pozitívabb.

A toknál maradva, az egység egy USB-A/USB-C kábellel tölthető (ez természetesen része a csomagnak), az előlapon egyetlen LED tájékoztat a töltöttség állapotáról, és a bölcsőben található akkumulátor maximum 25 órányi energiát biztosít a füleseknek – utóbbiak egyetlen töltéssel akár 7 óráig is képesek üzemelni, szóval az összkép ilyen szempontból kifejezetten pozitív. Az viszont csalódást keltő, hogy nincs vezeték nélküli töltés, ami így 2021 végén az 50 ezres árcéduláért cserébe azért már elvárható lenne, főleg úgy, hogy az eszköz az aktív zajszűrést sem tudja.

Szerencsére maguk a fülhallgatók az átlagnál kényelmesebbre sikeredtek, ráadásul nem is néznek ki rosszul, és pipaszár sincs, ami túllógna a fülünkön. A formának hála szépen belesimulnak a fülekbe, harangokból pedig összesen négy méret (XS, S, M, L) áll rendelkezésre, így mindenki megtalálhatja a számára legideálisabb változatot. Alapból az M-es megoldás van felhelyezve, nálam ez tökéletesen bevált, és az EAH-AZ40 egyik legnagyobb pozitívuma, hogy még órák után sem volt nehéz és fárasztó a fülemnek, hosszú idő óta ez volt a legkényelmesebb modell, amihez szerencsém volt. És bár feljebb említettem a zajszűrés hiányát, ennek csak a vezeték nélküli töltés és az ár függvényében van jelentősége, ugyanis a füles ennek hiányában is nagyon szépen képes kiszűrni a külvilág hangjait, a zenehallgatás élményét csak egy elsuhanó mentő vagy a metró átlagnál nagyobb zaja tudta megzavarni a hétköznapi használat során.

A kütyü mellé tartozik egy okostelefonos alkalmazás is, amit ugyan nem muszáj letölteni a használathoz, lévén az Android automatikusan felismeri az eszközt, és az érintésérzékeny irányítás is működik, de azért érdemes kipróbálni, mert számos remek funkciót tartogat.

Ezen belül aktiválható és testreszabható például az Ambient mód, ami szépen beengedi a külvilág zajait, de van állítható Equalizer, és előre eltárolt mintákat (Bass+, Vocal, Treble+, Dynamic) is találunk. Emellett kedvünk szerint variálható az érintésérzékeny irányítás, ki- és bekapcsolhatjuk a LED-eket, illetve beállíthatjuk a fülhallgató megkeresése funkciót (a távolban csipogni kezd), és menedzselhetjük azt is, hogy melyik digitális asszisztens legyen beállítva alapértelmezettnek – mert ezekkel is kommunikálhatunk a kis kütyük segítségével.

A legjobb rész

Az EAH-AZ40 tudja a Bluetooth 5.2-t, így kompatibilis telefon esetén a kapcsolat még tíz méter távolságból is elég stabil, sosem tapasztaltam pattogást, kihagyást vagy bármilyen zavaró tényezőt, ugyanakkor a fülhallgatók csak az SBC és az AAC kodeket támogatják, szóval a jobb minőségre vágyó felhasználók nem itt találják meg a számításaikat. Viszont ettől függetlenül a Technics fülese kifejezetten jól szól, a 6 milliméteres meghajtók meglepően erős, kellően részletes és dinamikus hangélményt biztosítanak – túlzás nélkül állítom, hogy a hangcuccokra specializálódott Technics megoldása lekörözi a Samsung és a Huawei hasonló árú termékeit.

Ha olyan a szám, kellően erőteljes, de mégsem zavaró a basszus, az énekhangok minden esetben szép tisztán szólalnak meg, mindeközben nagyon jól kivehetők a háttérben megbújó finomságok is, úgymint a cintányérok lassú szisszenései vagy a kevésbé szofisztikált fülhallgatók esetében elmosódó, de az összkép szempontjából azért elég fontos alaphangok.

És nemcsak akkor működik jól a rendszer, ha zenét hallgatunk: headsetnek is tökéletes, rengeteget telefonáltam és meetingeltem vele, soha senki nem panaszkodott a minőségre, sőt az említett alkalmazásban akár tesztelhetjük is, miképp hallanak minket a vonal másik végén. Külön öröm továbbá, hogy a fülhallgató tudja a multi-point opciót, tehát egyszerre több eszközhöz is csatlakozhat, és variálás nélkül használhatjuk azon a kütyün, ahol épp szükségünk van rá.

A hangminőség és az extrák jó pár hiányosságot képesek feledtetni (főleg az amúgy sem létszükséglet zajszűrést), és figyelembe véve, hogy mindez tényleg kényelmes kialakítással párosul, még az 50 ezer körüli árcédula is indokoltnak tűnik. Viszont ahogy azt már a bevezetőben is említettük, a Technics megoldásának az átlagnál jóval komolyabb konkurenciával kell felvennie a versenyt. Ennyi pénzért már a legtöbb modell tudja a zajszűrést, ami a laikusoknak akkor is jelentős plusz, ha nincs rá szükségük, akinek pedig fontosabb az ár, mint a jobb hangminőség, az már 20-30 ezer forintért is talál amúgy decens, jobbára kínai megoldásokat. Az EAH-AZ40 tehát nincs könnyű helyzetben, ugyanakkor a tapasztalataim alapján bizton állíthatom, hogy aki mégis ezen füles mellett teszi le a voksát, az biztos, hogy nem fog csalódni a végeredményben.