Nem fogja elhinni ezt a 25 milliárd pixeles képet

A képet a sanghaji kormány rendelte meg a BigPixeltől, ami ugyan korábban is csinált több milliárd pixeles fotókat nagyvárosokról, ez az első, hogy egy felhőkarcoló tetején állva panorámafotót ad ki ilyen minőségben. A 24,9 milliárd pixeles fotó Twitteren kezdett el terjedni, nem is véletlenül: órákig lehet vele játszani, és kinagyítgatni a különböző részleteket.

A twitterezők nem is voltak restek: volt, aki megtalálta a képen az apját, vagy kiszúrt két szuperhősöset játszó gyereket, de lebukott egy ételkiszállító srác is, aki a képen az orrát túrja.

Wonder if he ate the snotter pic.twitter.com/0wtXwLRXFe

— ᴅᴀʀʀᴇɴ ᴅᴇᴍᴘsᴇʏ (@_DD1888) 2018. december 20.