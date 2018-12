Hárommillióért árulják a szexrobotok szüzességét

A szexrobotok már mindenhol körülöttünk vannak (persze nem a szó szoros értelmében, hiszen az utcán még nem olvadtak be közénk), de már az USA-n kívül is egyre több bordély nyílik, és egyre több gyártó rukkol elő a korábbinál is kifinomultabb termékeivel. Korábban már többször is taglaltuk a szexrobotokkal kapcsolatban felmerülő gyakori etikai kérdéseket, amelyek közül a nők tárgyiasítása az egyik leggyakoribb.

Az Abyss Creations dolgozója, Unicole Unicorn közösségi finanszírozású kampányt indított az IndieGogón a világ első olyan szexrobot-bordélyházért, ami a beleegyezésen alapul. Különféle támogatói csomagokat is kínálnak bizonyos összegekért. Aki 10 ezer dollárt (kb. 2.845.000 forint) fizet, az például „felavathatja” az egyik Eve nevű robotot, kvázi elveheti a szüzességét. Viszonyításként: átlagosan 122 dollárt kell fizetni egy átlagos robotos menetért.

Nem csoda, hogy a neten ennek kapcsán hamar híre ment a kezdeményezésnek, és valljuk be: bármennyire tűnik bizarrnak, beárazni egy robot szüzességét nagyon jó marketing egy éppen nyíló bordélynak. Az üzletnek valójában magasztosabb célja van, mint a kiéhezett férfiak kielégítése, és komoly háttérüzenetet próbál átadni. Mindegyik robotot csak úgy lehetne használni, ha az beleegyezik a szexbe.

Azt pedig csak kedves viselkedéssel, udvarlással lehet majd elérni. Unicron szerint nagy szükség van ezekre a kezdeményezésekre elkerülendő azt, hogy a szexrobotok hatására a férfiak a húsvér-nőket is hajlamosak legyenek tárgyiasítani.