A fáradhatatlan robotfalloszok nem helyettesíthetik az igazi férfiakat

Folytatódik az emberek és a robotok mindennapjainak összefonódása, ezúttal a hálószoba az új csatatér, ahol az egyre fejlettebb szexbabák megjelenése sorra veti fel a komoly etikai és erkölcsi kérdéseket. Lassan tömeggyártásba kerülnek a pénisszel felszerelt férfidroidok is, és egyre több kiegészítő kap programozott személyiséget, de a szakértők szerint nem kell attól félni, hogy ezek a szerkezetek kiváltják a hús-vér partnereket.

A kapcsolatteremtés, az intimitás és az örömszerzés fogalmai átértékelődni tűnnek a randiappok, az online pornó és a szexbabák korában, mindezt pedig újabb szintre emeli a szexrobotok érkezése. Ugyan a szexuális élvezeteket nyújtó eszközök használata régóta elfogadottnak számít, egyelőre nem tudni, hogy milyen hatással lehetnek az emberi kapcsolatokra a kifejezetten közösülésre gyártott robotok, hiszen egyre élethűbb kialakításuk miatt nem pusztán segédeszközökről van szó, hanem az emberi test reprezentációiról is, amelyek tükrözik korunk elvárásait, szépségideáljait.

Több cég foglalkozik ilyen babák gyártásával, így a Z-onedoll, a BodAI, a Synthea Amatus, a Doll Sweet, a TrueCompanion és a Realbotix. A téma tavaly vált igazán felkapottá annak kapcsán, hogy megnyílt Európa első szexbabákkal teli bordélyháza, illetve azután, hogy bejelentették, a RealDoll hamarosan élvezni is képes robotokat tervez piacra dobni, és ez még nem minden: jönnek a pénisszel felszerelt, nőknek szánt darabok.

MINDENT MEGHALLGAT, MINDENT MEGTESZ

Az egyszerű gumibabák kora lejárt, most már olyan szilikontestű, élethű idomokkal megáldott robotokat fejlesztenek, amelyek amellett hogy képesek mozogni, pózokat imitálni és hangokat kiadni, még mesterségesintelligencia-szoftvert is kapnak, így beszélgetőtársként funkcionálnak.

Példa erre az Abyss Creations kreálta Harmony, aki hatalmas mellekkel, vékony csípővel van megáldva. Egyéni ízlés szerint „kalibrálható”, azaz felruházható különböző személyiségekkel, és még arra is képes, hogy megjegyezze a tulajdonos szülinapját, illetve „kedvese” kedvenc ételéről vagy zenéjéről csacsogjon.

Persze ez nem olcsó mulatság, átszámolva 1,3 millió forinttól egészen 4 millió forintig terjed a szexrobotok ára, de a cél az, hogy a tömeggyártással ezek a gépek egyre olcsóbbak, így szélesebb rétegek számára is elérhetők legyenek.

Egy másik ilyen fejlett baba a TrueCompanion RoxxxyGold-ja, akit összesen ötféle beállítással használhat gazdája:

Vad Wendy,

Érett Martha,

S&M Susan,

Fiatal Yoko,

Frigid Farrah

személyiségét öltheti fel a baba. Frigid Farrah módban a gép „személyisége” zárkózott és félénk, ha valaki megérinti az intim területeit, akkor a robot nagy valószínűséggel arra ellenkezve reagál, és ez sokak szerint az erőszakolós fantáziák kiélését erősíti.

Az aktivisták főként attól félnek, hogy az ilyen szexbabák érkezésével a szexuális erőszak elfogadottabbá válik, nem csoda, hogy a frigid baba kapcsán élénk diskurzus alakult ki, sokan nem is tudnak egy vélemény mellett elköteleződni.

Noel Sharkey, a Sheffield Egyetem mesterséges intelligencia és robotika professzora szerint sokan azzal érvelnek, hogy inkább robotot erőszakoljon meg egy ember, mint egy másik embertársát, viszont véleménye szerint azoknak is igaza van, akik szerint az ilyen „szexjátékszerek” csak felbátorítják az erőszakra hajlamos embereket.

A szakember szerint ráadásul segít a pedofília elfogadásában is, mivel azt sugallja, hogy az erőszakos cselekedetek, illetve a gyermekekhez való vonzódás ösztönös indíttatású, így csak csillapítható, és nem kezelhető.

Dr. Kathleen Richardson, a Campaign Against Sex Robots alapítója hozzáteszi, hogy ezek a babák a nemi egyenlőtlenségeket és a nők tárgyiasítását is elősegítik.

HÍVHATJUK EZT KAPCSOLATNAK?

A tavalyi év egyik legfurcsább híre arról a férfiról szólt, aki felesége mellett gyűjt pénzt szexrobotra, a nő pedig egyáltalán nem bánja azt. Felmerül a kérdés, hogy a közösüléseken túl hányan fognak azzal a lehetőséggel élni a nem is olyan távoli jövőben, hogy

valódi társas kapcsolatok helyett egy beszélgetésre is alkalmas robotot válasszanak társnak, miután belefáradtak hús-vér párkapcsolataikba.

Noel Sharkey szerint az ember-robot párkapcsolatok kialakulása nem valószínű, csak fikció szintjén maradnak meg a jövőben is, erre pedig egy nagyon egyszerű magyarázat van: a robotnak nincsenek valódi érzelmei, így a kapcsolat mindig egyoldalú lesz.

Matt McMullen, Harmony egyik alkotója is úgy gondolja, hogy a robotok lehetnek bármennyire fejlettek, nem helyettesíthetik az emberi kapcsolatokat, hiába válnak egyre elfogadottabb jelenséggé a jövőben. Sereg Tímea, a 24.hu külsős szerzőjeként is dolgozó szexuálterapeuta is hasonló véleményen van.

Az ember társas lény, és egy szerető-értő-elfogadó partnert, egy őszinte, kölcsönös szerelmet biztos, hogy nem tudja pótolni a tökéletes testű szexrobot. Különben is, hogyan tudnánk jóízűt veszekedni egy géppel? Hogyan alakulhatna bárhogyan is a párkapcsolati dinamika egy robottal? Hogyan alakulha ki olyan mély kötelék, amiben a nő igazán elfogadottnak érezné magát, és felszabadultan élné meg a szexualitást?

Az érme másik oldalán viszont ott van az is, hogy az olyan magányosan élők, mint a mozgáskorlátozottak, vagy idős emberek igényeit segíthetnek kielégíteni, illetve szexuális traumák kezelése során, egyéb szexszel kapcsolatos szorongások enyhítésére használják fel a babákat.

Sereg Tímea szerint viszont a kapcsolatteremtési gondokkal küzdő szüzeknek azért nem lehet jó megoldás, mert nem tanulnak meg igazán kapcsolatot teremteni más emberekkel, és ugyanúgy félni fognak egy őszinte és mély öleléstől, az intimitástól.

MI KELL A NŐNEK?

A Foundation for Responsible Robotics (FRR) amerikai, brit, holland és német felhasználók körében készített felmérése alapján egész pontosan kétszer annyi férfit érdekel a robotokkal való intim kapcsolatlétesítés, mint nőt. Nem lehet véletlen, hogy a gyártók is csak később kezdtek el reagálni erre az igényre, a Realbotix a Harmony szexrobot után egy olyan változat piacra dobását tervezi, ami pénisszel rendelkezik.

A Tufts Egyetem 2016-os felméréseben 100 férfit és 100 nőt kérdeztek meg ezzel kapcsolatban, az eredmények sokatmondóak: a férfiak kétharmada szexelt volna robottal, a nők viszont ugyanekkora arányban ellene voltak a gondolatnak.

Természetesen nem elítélendő, ha nők is élnek a lehetőséggel és kipróbálják a szexrobotokat. Emögött látni kell azt is, hogy az ember szexuális viselkedése eltér az állatokétól, sokkal inkább kultúrlény, mint ösztönvezérelt. A nők motivációja a szexre a kutatások szerint több mint kétszázféle lehet, és ezekből csak egy tétel az, hogy mert nagyon hiányzott a szex, vagy mert megcsaltak, ezért gyorsan lefekszem másvalakivel

– fejti ki Sereg Tímea azt a kényes kérdést, hogy mi veheti rá a nőt egy szexrobot kipróbálására, és mennyire kell azt szégyellnie.

Hogy a férfi szexrobotokat használó nők megítélése miért is olyan furcsa, és miért kellett ennyit várni férfi szexrobotra, arra többek szerint az a válasz, hogy a tech világában a termékeket alapvetően javarészt férfiak tervezik és fejlesztik, főként férfiaknak.

Pár példa:

Az okostelefonok sokszor kényelmetlenek a kisebb női kezekben, főleg a mai, egyre tepsibb darabok.

Az autók biztonsági övei és légzsákjai is a férfiakra vannak szabva, és nagyobb a hibalehetőség a nők esetében.

Az új mesterséges szívek csak a nők 20 százalékának testével kompatibilisek.

David Bennett pszichológus és randiszakértő szerint az is közrejátszik, hogy a férfiak a szexualitást összességében a fizikai szépség és a rövidtávú tapasztalatok szintjén nézik, míg a nők számára fontos az érzelmi kötődés, a beszélgetés, a hosszútávú elköteleződés, a férfi által sugárzott dominancia és a partner illata, így a férfiak igényei egyszerűbben kielégíthetők ilyen eszközökkel.

„A pénisszel felszerelt szexrobotok egész biztos, hogy nem pótolják és nem is írják felül élményben a szexuális érintkezést két ember között. Sokkal inkább a maszturbálás egy formája lehet, ami biztos, hogy távol áll a teljes testi-lelki kielégüléstől, amit egy szeretkezésben az ember átél.

Talán pont, hogy az önkielégítés miatt elfogadottabb, hogy férfiaknak készültek eddig szexrobotok, ugye alapvető különbség a nők és a férfiak között, hogy amíg a fiúk készen kapják az orgazmust és az élvezést, addig a nőknek, sokaknak felnőtt nőként is tanulniuk kell a saját testükkel az orgazmus megélését.”

– fejtette ki a háttérben húzódó magyarázatot Sereg Tímea.