A Huawei most beelőzhet mindenkit

Ugyan tavaly óta erősen tombol a notch-láz okostelefonos dizájnok terén, úgy tűnik, hamar véget is érhet. A kijelző tetején belógó szenzorsziget helyett más megoldást tervezhet a Huawei az előlapi kamerák és érzékelők elhelyezésére, a kijelzőpanelbe vájt lyukat.

Korábban már hallhatunk róla, hogy hasonló megoldást fontolgathatnak gyártók, a notch-fóbiás Samsung kapcsán is felmerült a dolog. Azonban úgy tűnik, hogy elsőként a Huawei lépi meg, méghozzá egy olyan készülékkel, amit még az idén megvillanthatnak. A források szerint a Samsung a szintén decemberben várható Galaxy A8 mobilon mutatná be a dizájnt, így a fő kérdés, hogy ki fog beelőzni kit.

A kiszivárgott kép hitelessége persze megkérdőjelezhető, de az beszédes, hogy a Huawei több téren is próbálja beelőzni a globális piacon vezetőnek számító Samsungot, elég csak az összehajtható kijelzős mobilokra gondolni.

Huawei will release the world's first hole-screen mobile phone before the Samsung Galaxy A8s, which will be released in December, but the A8s may also be released in December, so who will start, it will wait and see.

Huawei’s offensive against Samsung has never weakened. pic.twitter.com/MqefEgK7j0

— Ice universe (@UniverseIce) November 26, 2018