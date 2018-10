Robotrovarok menthetik meg az emberiséget az éhhaláltól

Ijesztő mértékűvé válik a rovarok pusztulása: az elmúlt 27 évben egy tavalyi kutatás szerint Németországban 75 százalékkal csökkent a számuk, ez a tendencia pedig valószínűleg az egész világra kivetíthető. A rovarokra a vadonban élő növények 80 százalékának szüksége van beporzóképességük miatt, a madarak 60 százaléka pedig táplálékként fogyasztja őket. Arról nem is beszélve, hogy nekünk is szükségünk van rájuk, hogy az élelmiszerellátásunkat biztosítsák:

a haszonnövények nagyjából egyharmadát porozzák be.

Éppen ezért ijesztő ez a tendencia, hiszen ha nincsenek rovarok, nincsenek mezőgazdasági növények sem. Egy holland kutatócsoport most a muslicáktól inspirálódott, és olyan robotrovart fejlesztett, amely elvégezhetné az állatok feladatait, ha végül mégis sikerül kipusztítanunk őket.

A Delft Egyetem kutatói olyan robotrovarokat álmodtak meg, amelyek képesek másodpercenként 17-szer csapni a szárnyukkal. Az inspiráció a muslicáktól érkezett, de a szerkezetek nagyobbak lesznek, mint egy átlagos rovar: a kisebb verzió 10 centiméteres, a nagyobb pedig 33 centiméteres. Az apró rovarok akár 24 kilométer per órás sebességgel is tudnak repülni. “Nem próbáljuk utánozni a rovarokat, hanem tanulni akarunk tőlük” – nyilatkozta a The Guardiannek a kutatás vezetője, Matěj Karásek. “A fizika azért megszabja, hogy milyen kicsik lehetnek ezek a drónok.”

Bár a DelFly-t még mindig fejlesztgetik, és egyelőre messze vannak a tökéletes állapottól, a kutatók már most úgy gondolják, hogy a fogyatkozó rovarpopuláció munkáját nagyon jól ki tudják majd egészíteni. Persze ez nem azt jelenti, hogy nem kell megvédenünk a rovarokat a rájuk leselkedő veszélyektől (tőlünk), de ha mégis bekövetkezik a katasztrófa, legalább fel leszünk rá készülve.

De azért az alábbi Black Mirror videót még szeretném ide szúrni, hogy arra is figyeljünk, hogy egy ilyen technológiával azért vissza is lehet élni – a Hated In The Nation című részben ez tökéletesen látszik is.