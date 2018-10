Több ezer router van veszélyben hazánkban

A Tenable figyelmeztetést adott ki arról, hogy TP-Link WR841N sorozatú router eszközei olyan összetett sérülékenységgel rendelkeznek, amelyen keresztül távolról is átvehető az irányítás a router, és azon keresztül a mögöttes hálózat felett – írja a kiberbiztonsággal foglalkozó kiber.blog.hu szakmai blog szerzője.

A TP-Link által gyártott routerek számítanak hazánkban a legnépszerűbb ilyen eszközöknek, nemcsak otthoni, de irodai felhasználásra is rengetegen vásárolják őket. Világszerte sok százezer eszközt érint a frissen felfedezett sérülékenység, magyar vásárlóknál pedig az eddigi vizsgálatok szerint 1600 sérülékeny eszköz van használatban. A valós szám ennél minden bizonnyal magasabb, mivel nem mindenki állította be úgy eszközét, hogy az elérhető legyen az internet felől. A blog szerzője szerint a TP-Link eszközeinek hazai elterjedtségéből kiindulva akár többezres is lehet az érintettség.

A gyártó egyelőre még nem adott ki javítást, így egyelőre nincs olyan megoldás, amivel az átlagfelhasználók megvédhetnék magukat.