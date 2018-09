Ez volt a világ első androidos mobilja

Tíz év a technológiai világban elképesztően sokat számít, elég csak arra gondolni, hogy egy évtizede milyen eszközöket használtunk. A Google operációs rendszere is kiállta az idő próbáját, éppen tízéves évfordulóját ünnepli az első androidos telefon. Sergei Brin és Larry Page, a Google alapítói 2008-ban mutatták be a G1-et (HTC Dream), amit a HTC-vel és a T-Mobile-lal közösen fejlesztettek. Az akkor 399 dolláros (110 ezer forint) eszköz volt az iPhone első komolyabb kihívója. De mit is kell róla tudni?

Nem volt érintőkijelzője

Manapság már igencsak nehéz elképzelni androidos mobilt érintőpanel nélkül, pedig a G1-en még nem volt. Az akkoriban rendkívül menő, kicsúsztatható billentyűzetet kapott, illetve egy apró trackballal lehetett még vezérelni.

Másként is hívták

Ugyan az Egyesült Államokban G1 néven jelent meg a mobil, más piacokon HTC Dream elnevezéssel került forgalomba. A G1/HTC Dream-et hivatalosan szeptember 23-án mutatták be, de csak 2009-ben vált megvásárolhatóvá.

Nem volt rajta fülhallgató jack

Még egy dolog, amit a Google előbb csinált meg, mint az Apple (persze más kérdés, hogy azóta már ez az egyik legelterjedtebb feature az androidos mobilokon), de a G1-en még nem volt megtalálható az aljzat, egy adapteren keresztül lehetett a fülhallgatót a telefonhoz csatlakoztatni.

Nem volt Play Store

Akkor még Android Marketnek hívták a felületet, ahonnan appokat és játékokat tölthettek le a felhasználók. A G1-en előretelepítve a Google keresőt, a Maps-t és a Gmailt kapták.

Rárepültek a vásárlók

A T-Mobile az első hat hónapban több mint egymilliót adott el a készülékből, aminek az értékesítését két év után állították le 2010-ben.

Egy évvel később jött az utód

A G1 megjelenése után alig egy évet kellett várni a következő androidos mobilra, a HTC Magic-re. 2010-ben pedig már a Samsung, az LG és a Motorola is előrukkolt első olyan eszközeivel, amin a Google szoftvere futott.