Saját randiszolgáltatással nyomná le a Facebook a Tindert

Most már bárki kipróbálhatja a Facebook randiopcióját, feltéve, ha Kolumbiában él - itt indította ugyanis útjára a közösségi oldal a májusban bejelentett új funkciót, ami csak azokkal enged majd kapcsolódni, akik nem az ismerőseink.

Egyelőre még csak Kolumbiában éles, de hamarosan szélesebb körben bevezetik a Facebook legújabb funkcióját, amit az appba is beépítenek: a kreatívan Dating, azaz Randizás névre keresztelt platformon, meglepő módon, ismerkedni lehet majd. A Facebook szerint teljesen más lesz a koncepció, mint a már létező randizós appoknál, a rendszer egyik fő előnyét pedig abban látja, hogy a saját ismerőseinkkel nem futhatunk össze rajta. Aki Tinderezett már valaha, és húzta balra az exét vagy esetleg a saját családtagját, az tudja, hogy ez mekkora pozitívum lehet.

A Randizás funkciót használni kívánóknak külön kell regisztrálniuk a platformon, ahol információkat adhatnak meg saját magukról, aztán kereshetnek olyanokat, akik felkeltik az érdeklődésüket. A Facebook nem egyéjszakás kalandokra, hanem hosszú távú, jelentőségteljes kapcsolatokra pozicionálja a párokat, ezért a többi randiapphoz képest több információ megadására is lehetőségük lesz a felhasználóknak.

Ahogy korábban említettük, ismerősökkel nem lehet összefutni a felületen, mert a fejlesztők úgy okoskodtak, hogy aki az ismerősünk, azzal már úgyis ápolunk olyan közelebbi kapcsolatot, amiből kialakulhat valami, ha szeretnénk. A kiszemelteknek aztán üzenetet lehet küldeni, a kapcsolat pedig akkor jön létre, ha az illető válaszol is nekünk.

A Facebook valószínűleg ezzel a platformmal is azt szeretné elérni, hogy a fiatal célközönség visszatérjen a közösségi oldalra – sok statisztika mutatja ki már ugyanis, hogy a fiatalabb generációk nem használják a Facebookot, sőt, van, hogy nem is regisztrálnak rá. Nem biztos, hogy ez az a módszer, amivel vissza lehet csalni őket az oldalra, de mindenképpen egy olyan újítás, ami akár még jól is sülhet el – amire a Facebooknak szüksége is van az adatbiztonsági botrányok után.