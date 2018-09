Az Apple mutatja az új iPhone-okat

Az Apple megtartotta éves nagy őszi bejelentését, ahol a hardverek kerültek elő, a durván kétórás bemutató ezúttal kimondottan pörgősre sikerült. Jön a negyedik generációs Apple Watch és három iPhone is, de iPadet, MacBookot nem láttunk.

Az Apple már második alkalommal tartotta meg éves őszi keynote-ját az új kampuszon, azon belül is a Steve Jobs Theater termében. Miután a nyitóvideóban azt láthattuk, hogy az egyik alkalmazott a Mission Impossible zenéjére rohanva leszállítja Tim Cooknak a prezihez szükséges távirányítót, az Apple-vezér bele is kezdett a szokásos számdobálásba, ezúttal nem húzták az időt.

Kiderült, hogy:

évente 500 millióan vásárolnak Apple Store-ban,

hamarosan már kétmilliárd iOS-es eszköz lesz világszerte a vásárlóknál,

az Apple Watch az elsődleges óra az egész világon – nemcsak okosórák, hanem úgy egyszerűen órák terén.

Cook ezután Jeff Williamst hívta színpadra, aki arról beszélt, hogyan fejlesztették tovább az előző generációhoz képest az Apple Watch okosórát, ami elmondásuk szerint három téren formálta át a felhasználók életét: összekapcsolás, fitnesz, egészség – mondta.

A negyedik generációs Apple Watch-t a cég alaposan újratervezte, fekete kerámiát és zafírt használtak fel hozzá, debütálása óta az első jelentősebb ráncfelvarráson esett túl. Bebizonyosodott a pletyka, miszerint a kávákból bőszen lefaragtak, a kijelzőt pedig megnövelték – azt kihúzták a szélekig, és sikerült 30 százalékkal nagyobbá tenni, mint az előző generációs modellé volt.

Maga az óra mérete viszont ugyanakkora maradt.

Emellé új kezelőfelületet is terveztek, ami képes kihasználni a több hasznos területet. Több fotó, ikon, nagyobb naptár fér el a panelen, és persze jobban mutatnak az új watch face hátterek is, amik dinamikusak is lehetnek (például mozgó víz, tűz, füst.) A korona tekergetés közben rezgéssel reagál.

Belül is gyorsult az óra, az új S4 chip került bele, kétmagos 64 bites processzor és új GPU társaságban, így kétszer jobb a teljesítménye, mint az előző generációé.

A Watch új pulzusszámlálós funkciókat is kap, az óra sikítani fog, ha a szívverésünk túl alacsony, ha rendszertelen, és felismeri azt is, ha elestünk, ekkor segélyhívást ajánl fel. Újdonság, hogy az óra hátuljába elektródák kerültek, így képes elektrokardiogramot (EKG-t) is készíteni, ezzel pedig az Apple órája az első olyan fogyasztói eszköz, amivel ez az egészségügyi szolgáltatás elérhetővé válik a vásárlók számára is. Emellett jól mutatja, hogy a cég tényleg rendkívül komolyan veszi azt, hogy az óra tényleg ne kiegészítő legyen, hanem elsősorban egészségügyi eszköz.

Az óra aksija 18 órát fog bírni, sportolás közben csak hatot. Az olcsóbb, GPS-es verzió 399 dollárba, a drágább, LTE-s változat 499 dollárba kerül majd, szeptember 17-től válik elérhetővé 26 piacon.

IPHONE XS ÉS IPHONE XS MAX

Az iPhone Xs (“ten s, azaz ten essz”) neve sem nagy meglepetés, már hetek óta hallunk arról, hogy érkezik a tavalyi csúcsmobil utódja, és ezt a fura elnevezést kapja. A sima Xs 5,8 hüvelykes OLED-paneljét új típusú üveg védi, szívósabb, mint ami bármilyen mobilra került eddig.

Érkezik egy nagyobb testvér is, a 6,5 hüvelykes változat – ez lesz az iPhone Xs Max, ami a valaha volt legnagyobb méretű iPhone, és 2688 x 1242 pixelt jelenít meg. Az OLED-es panel támogatja a HDR10-et, a Dolby Visiont, és a 120 Hz-es érintésérzékelést is.

Mindkét mobil háza acélból készül, és IP68-as minősítéssel rendelkezik, ami azt jelenti, hogy nagyon jól ellenállnak a folyadéknak: a cég demója szerint a mobilokat megfürdették sörben, narancslében, sós vízben is. Arany, asztroszürke és ezüst színekben lehet majd választani.

Mindkét modell belsejében a házon belül fejlesztett A12 Bionic chip dolgozik, ami az ipar első 7 nanométeres lapkája, és a cég elmondása szerint 50 százalékkal gyorsabb, mint a tavalyi chip, az A11. 6 magos processzort és 4 magos grafikus egységet tartalmaz, ami mellé érkezett a gépi tanuláshoz szükséges, nyolcmagos neurális feldolgozó is.

Ennek köszönhetően a mobil 5000 milliárd műveletet is képes elvégezni másodpercenként.

A mobilok hátuljára duálkamera-rendszer kerül, amit egy f / 1.8-as, és egy f/2.4-es rekesszel működő kamera alkot, ezzel az Apple is kezd felzárkózni a nagy kameraháborúhoz. Megtudhattuk továbbá, hogy az új processzornak köszönhetően nincsen a kép lövése után késés, és hogy ha több képet készítünk egymás után, akkor az eszköz a képeket képes összefűzni egyetlen tökéletes fotóvá.

Üzemidő terén is sikerült növelni, az iPhone XS 30 perccel tovább húzza, mint az iPhone X. Az XS Max még ezt is túlszárnyalja, 90 perccel szárnyalja túl az elődöt, és ugyan pontos számot nem hallhattunk most sem a milliamperekkel és percekkel kapcsolatban, de a cég állítása szerint ez az eddigi legszívósabb teleppel felszerelt almás mobil. Mindegyik modell támogatja a duál-SIM-et.

Az iPhone XS esetében 400 000 forint , míg a XS Maxnál 440 000 forintos kezdőárra számíthatunk. A legdrágább, 512 gigabájt tárhellyel felszerelt változatokért már 538 000, illetve 578 000 forintot kell kifizetni.

AZ OLCSÓSÍTOTT IPHONE: IPHONE XR

Az utolsó iPhone, az iPhone XR bemutatását rögtön az elérhető színvariánsok ismertetésével kezdték. Az olcsósított almás mobil rengeteg árnyalatban lesz választható: fehér, fekete, kék, korall és sárga színekben. A külsőre leginkább széltől-szélig kijelzős iPhone 8ra hasonlító modellre is rákerült a notch, ezzel együtt eddig TrueDepth kamerarendszer, ami az iPhone X-re.

Ahogy a pletykák is szóltak róla, erre nem OLED, hanem LCD panel került, méghozzá 6,1 hüvelykes méretben, ami 1792 x 828 pixel jelent meg 326 képpontsűrűséggel. Az óriáskijelző mellé viszont megkapta az erőmű A12-es chipet is, ami kimondottan üdvös. A hátlapon persze már be kell érni egy hátlapi kamerával, ami az iPhone Xs és Xs Maxon is található egyik 12 megapixeles, széleslátószögű szenzor lesz.

Az iPhone Xr indulóára itthon 299 990 forint lesz 64 GB tárhelyes verzió esetén, a 128 és 256 GB-os változatok értelemszerűen ennél kicsit drágábbak lesznek. Magyarországon az előrendelés október 19-től kezdődik, és október 26-ától érhető el.