TenFifteen F2 okosóra teszt: James Bond nem ezt választaná

KICSOMAGOLÁS

A TenFifteen F2 okosóra a kínai gyártóknál manapság divatos, fehér alapon ezüst feliratú dobozban érkezett: a csomagolása elegáns, jóval többet sejtet a valódi beltartalomnál. A gyári kiegészítőknek része egy mágneses adatkábel, valamint egy apró csavarhúzó, ami a hátlapon található SIM tálca kibontásakor jöhet jól. A karpánt textíliát egyáltalán nem tartalmazó, masszív, ellenálló műanyagból készült, ami főleg a vízzel történő érintkezés során jelent nagy előnyt a hagyományos megoldásokhoz képest.

TESZTÜZEM

Az első bekapcsolás után az okosóra egy mobillal párosítva nyeri el teljes funkcionalitását, viszont azt érdemes tudni, hogy a csatlakoztatás kifejezetten nyögvenyelős, és ha éppen sikerül, akkor is előfordul, hogy fél nappal később a TenFifteen F2-nek

már esze ágában sincs kommunikálni a korábban felvett eszközzel.

A telefonunkon a WiiWatch nevű alkalmazást használhatjuk a szinkronizált adatok megjelenítésére, de az információk egyszerűen elérhetők az okosórán is, így a kiegészítő applikáció esetlensége miatt csak pár lehetőségtől esünk el. Például a kamera távkioldótól, valamint a beépülő zenelejátszó léptető funkcióitól.

A kütyün teljes értékű Android 5.1 található, karöltve egy 1,39 colos AMOLED kijelzővel, viszont a megváltozott hozzáférhetőség miatt a gyártónál alaposan átszabták az operációs rendszer felületét.

A kezdőképernyő természetesen az óra számlapja, ahol az ízlések és pofonok kielégítése véget temérdek dizájnos watchface-szel ruházták fel a szoftvert. A felhozatalban bárki találhat neki tetszőt, vannak aktív jellegű mozgó ábrás számlapok, de hagyományos mutatós megoldást is tucatszámra találhatunk.

A főképernyőről balra navigálva botlunk bele a telepített alkalmazások listájába, ahol nem találtuk a Play Áruházat. Persze hacker képességekkel megáldottak .apk fájlokból telepíthetnek szinte bármit, ami ,,szemnek és ujjnak” ingere. A kis képernyőn viszont még a szövegbevitel is sebészi kézmozdulatokat igényel, a Messengernél például előfordult, hogy nyolcszor kellett böknünk, mire sikerrel jártunk.

Az eszköz alján található egy SIM kártya foglalat, így mobilhívások indítására is adott a lehetőség, 2G/3G hálózatokon. A mikrofon és a hangszóró relatíve közel helyezkedik el az órán, így nagyobb hangerő esetén a túloldalról már panaszkodtak a sok visszhangra. A beépített böngészőn több cikket is elolvastunk, és a végére ugyan megfájdult tőle a nyakunk, de a böngészés sebessége azért korrekt volt egy órához képest.

Az eszköz leginkább az alábbiakra használható: zenelejátszás, mozgás- és egészséges életmód monitorozásra, de természetesen a hagyományos órafunkciókat is betölti. Egy Bluetooth-fülessel és futós appal (pl. Runtastic) kiegészítve remek társ lehet sportoláshoz, de erre a célra akár az alap lépésszámlálót is használhatjuk. GPS is található a fedélzetén, viszont a tesztelt térkép-alkalmazások közül egyik sem tudta használni, és a Nike Running app is a lépésszámláló pontatlanabb adatai alapján dolgozott.

A készülékre optimalizált zenelejátszó jól használható,

és a 16 GB belső memórián egy maratonra elegendő zene is elfér, ugyanakkor az egyáltalán nem garantált, hogy a 380 milliamperórás akkumulátor is kibír egy ilyen távot. Az aksi ugyanis siralmasan teljesít: átlagosan egy nap az üzemideje, viszont webes böngészés és zenehallgatás mellett ez az időintervallum akár egyetlen órára csökkenhet.

Egészségmegőrzésre használható a Reminder nevű alkalmazás, ahol szemgyakorlatra, egy kis testmozgásra, víz utánpótlásra, vagy gyógyszer bevételére figyelmeztető jelzéseket lehet betáplálni. Az app egyszerű, és ha pulzusmérést is végezne, azt még jobban díjaznánk, hiszen az óra aljára pulzusmérő is kerül. A gyártó nem ígért vérnyomás- vagy midiklorián-szint mérést, csak ezt az egy dolgot, ami viszont valós adatokkal dolgozik.

ÖSSZEGZÉS

A TenFifteennél sok érdekességet próbáltak belezsúfolni ebbe az okosórába, aminek az lett a vége, hogy mindent tud, de semmiben sem profi. Sportolási célra alkalmasabb valamilyen sportra kihegyezett kütyü, ami a zenelejátszással is megbirkózik, telefonáláshoz pedig maradjunk a hétköznapok szintjén, nem kell mindent karra pakolni.

Egy szó, mint száz: minket nem győzött meg a TenFifteen F2, helyette inkább a No.1 F6-ot ajánljuk, vagy a Xiaomi hasonló termékeit, mi például nagyon kedveltük az Amazfitet.