Ezek most a legjobb rovarirtó kütyük normális áron

HI001 ROVARIRTÓ CSAPDA

Azoknak, akik kevésbé szeretik a repülő rovarokat, és a kis állatkák felé nem a humánusabb oldalukat akarják mutatni, azoknak a HI001 rovarcsapda az egyik legjobb alternatíva. Angolul „insect zapper/killer” nevekkel illetik az ilyen termékeket, és ebből a lényegét nem nehéz kitalálni: a kütyü elektromos áram segítségével vet véget a zümmögésnek, és az ízeltlábúak életének.

Azért, hogy a vérengzés látszólagosan politikailag korrekt módon történjen, a készülék dizájnos házat kapott, ahová a repülő vérszívók az áramütés után lehullnak. Az alsó részt lecsavarva, illetve a tartályt kiöntve megszabadulhatunk a már ártalmatlan élősködőktől. A működési elvből következően toxikus anyagot természetesen nem tartalmaz a készülék, ráadásul még jól is néz ki, és ehhez képest nem is különösebben drága: 8400 forintot kérnek érte. A dobozolás alapján van egy kisebb és egy nagyobb változata is, ezek árban nagyjából megegyeznek.

SMART FFROG ÍZELTLÁBÚ SEMLEGESÍTŐ

A Smart Frog formailag és működési elvét tekintve némileg eltér a fenti terméktől. Az álló modellel ellentétben ez fekvő típusú, és egy ventilátor segítségével alulról szívja fel a levegőt, így állítva elő a légáramot, ami betereli a delikvenseket arra a területre, ahol aztán kimúlnak. Érdekes koncepció, és dizájnelemnek sem utolsó a Smart Frog terméke.

Hogy a „tűzvonalból” szerezzünk tapasztalatokat, hamarosan teszteljük az eszközt, addig viszont felhívnánk a figyelmet arra, hogy az érdekes formai játékokért lelkesedőknek némileg kevesebbet kell fizetniük érte, mint az előző típusokért, ez a készülék ugyanis mindössze 7100 forintba kerül. Aki pedig árban még lejjebb menne, annak itt egy hasonlóan érdekes, de még kisebb modell, 3800 forintért.

PÓKELFOGÓ SZÍVÓCSŐ

Sokan már a pókok és egyéb ízeltlábúak látványától is rettegnek, hát még attól, hogy meg kelljen fogni őket. Nekik találták ki a részben átlátszó, elektronikus szívócsövet, amivel nem kell megérinteni az áldozatot, helyette lényegében távolról tehetjük ártalmatlanná.

Az átlátszó részben pedig nyomon követhetjük a csapdába esett élőlény mozgását a kitessékelés pillanatáig. Arachnofóbiában szenvedőknek megváltás egy ilyen szerkezet, és még áldozatunkkal sem kell végeznünk, így a pókelfogó szívócső egyszerre humánus és a hasznos eszköz, ráadásul csak 5600 forintot kérnek érte.

OITTM OKOS ROVARIRTÓ CSAPDA

A végére hagytuk a nagyágyút, az Oittm által gyártott csapdát, ami leginkább az első két termékhez hasonlít, azt leszámítva, hogy ez egy hordozható verzió, így USB portról is üzemeltethető egy power bank segítségével, de természetesen 220-as adapterbe is bedughatjuk. A slusszpoén a szokásos működési elven túl az, hogy ez egy applikáció alapú kütyü, ami ráadásul Alexa kompatibilis, így parancsszavakkal is vezérelhetjük, de akár távolról, interneten keresztül is ki- és bekapcsolhatjuk a készüléket.

A gyártó 40 decibel alatti működési zajt ígér, ami mellett akár aludni is lehet. Természetesen ez a készülék is rovarirtószer vagy egyéb mérgező anyagoktól mentes. A termékért 12500 forintot kérnek, akinek pedig még ez sem lenne elég, itt még rengeteg további rovarsemlegesítő eszközt talál.