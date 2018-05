Korrekt akciókamerák Kínából, akár 4K felbontással is

Az akciókamera napjaink egyik legfelkapottabb műszaki cikke, ennek megfelelően a különböző kínai webshopokban is viszonylag széles választékból válogathatunk. Ezek közül szemezgette ki a RendeljKínait a három leginkább említésre méltó darabot.

THIEYE T5 EDGE

Szerintünk a 4K 30 FPS szegmensben jelenleg a legjobb ár-érték arányú akciókamera a Thieye T5 Edge, amit ráadásul már az új Icatch V50M chippel szereltek fel. Ez egyben azt is jelenti, hogy képes maximális felbontás mellett is stabilizálni, vagyis nemcsak az alacsonyabb 1080p 60 FPS felbontásban lesz sokkal jobb a felvételünk. A szenzort a Panasonic szállítja: az MN34112-es kódjellel ellátott, 14 megapixeles típusról van szó, ami kifejezetten jó fényérzékenységgel rendelkezik,

ráadásul a színeket is rendkívül valósághűen jeleníti meg.

A kamerát teletömték mindenféle extrákkal, ami nemcsak a számtalan mellécsomagolt kiegészítőben nyilvánul meg, hanem a szoftveres funkciókban is. A már említett EIS-en túl rendelkezik torzítás korrekcióval, szélzaj csökkentéssel, használhatjuk autós kameraként is, és mind Bluetooth-on – ezt a csuklóra szerelhető távirányító használja –, mind WiFi-n keresztül vezérelhetjük.

Ezen kívül külső hardvereket is csatlakoztathatunk hozzá, ilyen a mikrofon vagy a képkimenet, ami drónozáshoz jöhet jól, illetve az alján elhelyezett menetes tripod hely. Ami az üzemidőt illeti, 1080p felbontás mellett bő másfél órát emleget a gyártó, ami a tesztjeink szerint teljesen reális érték.

ELEPHONE ELECAM EXPLORER ELITE 4K

A középkategóriás akciókamerák terén az Elephone általában hozza a megbízható szintet, ilyennek ígérkezik az Explorer Elite 4K modell is, ráadásul a nagyjából 16.500 forintos árával kifejezetten jó ár-érték arányt képvisel. A készüléket Novatek NTK96660 chipset-tel és egy Sony IMX078 szenzorral látták el, ezeknek kell biztosítania az ígért 2K 30 FPS felbontást. A hardver egyébként nem ismeretlen, a Gitup Git2 és az SJCAM SJ5000X Elite is ezt használja, ezek a kütyük 1080p 60 FPS-ig elektronikusan stabilizálják a képet, ahogy az Explorer Elite 4K is.

Érdemes még kiemelni a 960×240 pixel felbontású, 2 colos kijelzőt, valamint 170 fokos látószöget – kérdés persze, hogy ez utóbbi mennyire görbíti a teret bizonyos szituációkban. Egyéb paraméterekben hozza az árkategóriájában elvárható szintet: vízállóságot 30 méterig, time-lapse funkciót, illetve WiFi kapcsolaton keresztül 10 méteres hatótávon belül vezérelhetjük a kamerát.

XIAOMI MI SPHERE 4K

A Xiaomi akciókamerák terén sem szeretne lemaradni a versenyben, a Mi Sphere 4K nevezetű készülékével pedig a prémium kategóriát képviseli. Ambarella A12 chipsettel és 16 megapixeles Dual IMX 206 1/2.3 colos szenzorral szerelték fel, ez garantálja az ígért felbontást, ami 3840×1920 pixel mellett 30, míg 2048×512 mellett pedig 120 FPS-t jelent. Ilyen képminőség megfelelő tárhelyet is kíván, a 4K felbontáshoz illik UHS-I U3-as kártyát használni, amiből a kamera maximum 128 GB méretűt kezel.

A készülék különlegessége azonban nem ezekben rejlik: 360 fokos panoráma felvétel készítésére is képes, „amikben” egy Xiaomi VR szemüveggel nézve akár körbe is fordulhatunk.

A kamera porálló, vízálló, -10 és 45 Celsius fok között működőképes, 1.600 mAh-s aksijának üzemideje 4K felbontás mellett 75 perc. A WiFi hatótávolsága 50 méter, a készülék támogatja a time-lapse és a körkörös rögzítés funkciókat is, valamint három különböző fényképezési mód közül választhatunk: a lapos, a gömb és a bolygó módok között. Ezek a térgörbítési eljárások mindenféle érdekes, a megszokottól eltérő perspektívában mutatják meg a körülöttünk lévő világot.

A felvételeinket a Mi Home app segítségével könnyedén szerkeszthetjük, megoszthatjuk, háttérzenét adhatunk nekik, annyi szépséghibával, hogy ezek a funkciók iOS-re jelenleg még nem elérhetőek.