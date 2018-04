Az új OnePlus 6 sem lesz olcsó mulatság

A múlt héten hivatalos fórumokról derült ki, hogy milyen hardver kerül az idén érkező OnePlus 6 modellbe, most pedig az árról szivárogtak ki érdekes információk. Amennyiben lehet hinni a forrásnak, a 64 GB-os háttértárral szerelt verzió 523 dollárba, a 128 GB-os modell 600 dollárba, míg a legnagyobb, 256 GB-os OnePlus 6 Premium 692 dollárba fog kerülni – az árak láttán persze nem szabad elfeledni, hogy a készülékben helyet kap még egy Qualcomm Snapdragon 845 processzor, illetve 8 GB RAM is.

Ha forintban nézzük mindezt, akkor a 64 GB-os változat 130 000 Ft, a 128-as 150 000 Ft, míg a 256-os 173 000 Ft, ami persze még ÁFA nélküli összeg, szóval nálunk jó eséllyel a legolcsóbb modell is 160 000 Ft környékén lesz. Ez persze még így is sokkal kedvezőbb, mint az iPhone X vagy a Samsung Galaxy S9, de még a legkisebb modell is drágább, mint a gyártó eddigi legdrágább telefonja, a OnePlus 5T, amit 500 dollárért (125 000 Ft) lehetett hazavinni a megjelenéskor.