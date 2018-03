Ettől tuti, hogy minden Jurassic Park-rajongó lázba jön

Lehet örülni: hivatalos LEGO készlet készül az eredeti, Steven Spielberg rendezte 1993-as Jurassic Park egyik legendás jelenetéből. Aki képben van a dán játékgyártó aktuális szettjeivel, az persze tudja, hogy a boltok tele vannak olyan építőjátékokkal, amik mindenféle filmek alapján készültek, de

az egészen egyedülálló, hogy 25 éves klasszikusból készüljön LEGO.

Dinós készletek persze már voltak korábban is, sőt már a 2015-ös Jurassic World kapcsán is készültek licencelt építőjátékot, és az idén érkező Jurassic World: Fallen Kingdom-hoz is készülnek szettek, de ezek közül abszolút kiemelkedik a most bejelentett LEGO 75932 – Jurassic Park Velociraptor Chase, ami Spielberg filmjének egy legendás részét ülteti át kockaformába.

Valószínűleg mindenkinek megvannak azok a jelenetek, mikor a park főépületébe visszatérő gyerekek szembesülnek a velociraptorokkal, a konyhába menekülnek, majd Alan Grant és Ellie Sattler társaságában menekülnek a vérszomjas ragadozók elől. Nos, ezeket a pillanatokat kapjuk meg egy LEGO képében, a konyha és a labor egy részével, négy minifigurával (Ellie, Grant, Lex és Tim) és egy raptorral.

A készlet összesen 360 elemet számlál, a hivatalos ára 40 dollár (~ 10 000 Ft), pontos megjelenési dátum még nincs, de az ilyen szettek már jóval a filmek előtt a boltokba kerülnek, szóval szinte biztos, hogy ez a készlet is megvásárolható lesz még a Jurassic Park: Fallen Kingdom júliusi premierje előtt.