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Szórakozás

Győrfi Pál arról beszélt, hogyan tovább az OMSZ szóvivői posztjáról való távozása után

Győrfi Pál
Mohos Márton / 24.hu
admin Csontos Kata
2026. 07. 10. 14:55
Győrfi Pál
Mohos Márton / 24.hu

Győrfi Pál az rtl.hu-nak beszélt röviden arról, hogy mik a tervei a jövőre nézve, miután júniusban távozott az Országos Mentőszolgálat szóvivői posztjáról, amelyet közel két évtizedig töltött be. Akkor az OMSZ azt közölte, hogy Győrfi továbbra is a mentőszolgálat állományában marad.

Azt, hogy hogy alakul a jövőm, most még nem tudom, ezek izgalmas napok. Imádtam a munkámat, és tele vagyok még energiával, tehát én nagyon remélem, hogy hasznos tudok lenni a jövőben is

– mondta el a kommunikációs szakember, aki egyébként a Vaiana című élőszereplős Disney-film premier előtti vetítésén nyilatkozott az rtl.hu-nak.

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter júniusban így reagált Győrfi Pál leváltására:

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