Itt az élőszereplős Vaiana-film első előzetese, Dwayne Johnson félisten lesz benne

Két animációs film (2016, 2024) után a Disney úgy gondolta, legfőbb ideje lenne egy élőszereplős Vaiana– (az eredetiben Moana-) filmnek. A gondolat az elmúlt évek trendjeit nézve egyáltalán nem meglepő, a végeredmény pedig 2026 júliusában érkezik majd a mozikba, így legfőbb ideje volt az első rövid előzetes kiadásának.

Ez az idő most jött el, hiszen a Disney néhány órával ezelőtt egyperces betekintést tett közzé:

A képsorokon jól látszik a címszereplő bőrébe bújó Catherine Laga’aia, a Maui nevű félistennek már az animációkban is a hangját adó Dwayne Johnsont azonban sajnos nem láthatjuk benne mozgás közben.

Néhány lesifotón persze már látható, mire is számíthatnak majd a rajongók: