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Kvíz: meg tudod mondani egyetlen jelenetképből, melyik Jennifer Aniston-filmről van szó?

Jennifer Aniston
Lester Cohen / WireImage / Getty Images
admin Csontos Kata
2026. 06. 25. 05:30
Jennifer Aniston
Lester Cohen / WireImage / Getty Images
Jennifer Aniston hosszú ideje az egyik legkedveltebb színésznő világszerte. Számos filmdrámában, vígjátékban és romantikus filmben főszerepelt az évek során. Te mennyire ismered a munkásságát? Teszteld magad!

Ez a kvíz Jennifer Aniston filmjeire épül. A feladat mind a 8 kérdésnél az, hogy egy képkocka alapján felismerd, melyik film egyik jelenetét látod, majd kiválaszd a helyes választ a megadott lehetőségek közül.

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