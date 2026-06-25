Ez a kvíz Jennifer Aniston filmjeire épül. A feladat mind a 8 kérdésnél az, hogy egy képkocka alapján felismerd, melyik film egyik jelenetét látod, majd kiválaszd a helyes választ a megadott lehetőségek közül.
Kvíz: meg tudod mondani egyetlen jelenetképből, melyik Jennifer Aniston-filmről van szó?
Lester Cohen / WireImage / Getty Images
Lester Cohen / WireImage / Getty Images
Jennifer Aniston hosszú ideje az egyik legkedveltebb színésznő világszerte. Számos filmdrámában, vígjátékban és romantikus filmben főszerepelt az évek során. Te mennyire ismered a munkásságát? Teszteld magad!
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