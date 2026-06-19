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Kvíz: egyetlen képkockából meg tudod mondani, Julia Roberts melyik filmjéről van szó?

Julia Roberts
Courtesy of Revulution Studios/Columbia Pictures / Getty Images
admin Csontos Kata
2026. 06. 19. 05:55
Julia Roberts
Courtesy of Revulution Studios/Columbia Pictures / Getty Images
Julia Roberts évtizedek óta Hollywood egyik legnépszerűbb színésznője: romantikus vígjátékok, thrillerek és drámák hosszú sora fűződik a nevéhez. Teszteld magad, mennyire ismered a filmjeit!

Ez a kvíz Julia Roberts filmjeire épül. A feladat mind a 9 kérdésnél az, hogy egy jelenetkép alapján felismerd, melyik film egyik képkockáját látod, majd kiválaszd a helyes választ a megadott lehetőségek közül.

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