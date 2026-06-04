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Élet-Stílus

Repül az idő: ötéves lett Harry herceg és Meghan Markle lánya, Lilibet

Chris Jackson / Chris Jackson / Getty Images
admin Grósz Petra
2026. 06. 04. 11:20
Chris Jackson / Chris Jackson / Getty Images

Harry herceg és Meghan Markle 2021-ben lettek kétgyermekes szülők: ekkor született meg Archie fiuk húga, a Diana hercegné és II. Erzsébet királynő után elnevezett Lilibet Diana.

A kislány nemrég ünnepelte a születésnapját, melynek alkalmából a sussexi hercegné friss fotókat posztolt róla a közösségi oldalán.

Álmaink lánya. Boldog ötödik születésnapot, Lili 🤍

– fűzte hozzá posztjához a színésznő, aki nemrég árulta el, hogyan szokta becézni a gyerekeit:

 

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