Több mint másfél év után újra találkozott III. Károly és Harry herceg

2025. 09. 11. 07:35
Londonban teáztak együtt.

Harry herceg néhány napja érkezett meg az Egyesült Királyságba, ahol első útja nagyanyja, II. Erzsébet sírjához vezetett, a néhai királynő halálának harmadik évfordulóján. Mint kiderült, szerdán apjával, III. Károly királlyal is volt egy találkozója annak londoni rezidenciáján, a Clarence-házban. Ez az első alkalom, hogy apa és fia személyesen találkoztak 2024 februárja óta, néhány nappal azután, hogy az uralkodó bejelentette, hogy rákos elváltozást találtak nála. (Harry tavaly májusban is járt Londonban, de a király akkor túl elfoglalt volt, hogy találkozzanak.)

A People arról ír, a herceg helyi idő szerint szerda délután, nem sokkal fél hat előtt érkezett meg apja otthonához, ahol nagyjából 55 percet töltött el. A találkozót követően a Buckingham-palota megerősítette, hogy a király magánjellegű teázásra invitálta Sussex hercegét a Clarence-házba, és hogy további részleteket nem fognak közölni. Harry herceg szóvivője ugyanígy nyilatkozott.

Harry este egy fogadásra volt hivatalos, ami előtt riporterek a király állapotáról kérdezték. A herceg a Daily Mail tudósítása szerint azt mondta, apja „remekül” van.

A sussexi herceg idén tavasszal úgy nyilatkozott, szeretne békét kötni a családjával.

