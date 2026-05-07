Archie herceg 7 éves lett: Meghan Markle egy babakori és egy friss fotóval köszöntötte fiát

Meghan Markle és Harry herceg az újszülött Archie herceggel.
Dominic Lipinski - WPA Pool / Getty Images
Meghan Markle és Harry herceg újszülött kisifiukkal 2019. május 6-án.
Csontos Kata
2026. 05. 07. 09:44
2019. május 6-án született meg Harry herceg és Meghan Markle első gyereke Londonban. A kisfiú az Archie nevet kapta, jelenleg hatodik a brit trónöröklési rendben. Édesanyja a hetedik születésnapján Instagramon tett közzé két fotót róla.

7 évvel később… Boldog születésnapot a mi édes kisfiunknak

– írta a poszthoz a hercegné.

 

Harry gyerekei nem kaptak automatikusan hercegi címet

Születésükkor sem Archie, sem Lilibet nem kaptak rangot, hercegi és hercegnői címük csak II. Erzsébet halála és III. Károly trónra kerülése óta illeti meg őket, V. György egyik 1917-ben meghozott szabályozása értelmében. Ez kimondja, hogy a mindenkori uralkodó unokái is hercegi címben részesülnek.

Vilmos herceg és Katalin hercegné gyerekei születésük óta rendelkeznek ranggal, mivel ők a trón közvetlen várományosai.

