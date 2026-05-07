Archie herceg 7 éves lett: Meghan Markle egy babakori és egy friss fotóval köszöntötte fiát

2019. május 6-án született meg Harry herceg és Meghan Markle első gyereke Londonban. A kisfiú az Archie nevet kapta, jelenleg hatodik a brit trónöröklési rendben. Édesanyja a hetedik születésnapján Instagramon tett közzé két fotót róla.

Az elsőn édesapja karjaiban látható újszülöttként,

a másodikon pedig kishúgával, Lilibet hercegnővel, szigorúan hátulról, hiszen a sussexiek azóta nem mutatják szemből a gyerekeiket, hogy hátat fordítottak a monarchiának.

7 évvel később… Boldog születésnapot a mi édes kisfiunknak

– írta a poszthoz a hercegné.

Harry gyerekei nem kaptak automatikusan hercegi címet

Születésükkor sem Archie, sem Lilibet nem kaptak rangot, hercegi és hercegnői címük csak II. Erzsébet halála és III. Károly trónra kerülése óta illeti meg őket, V. György egyik 1917-ben meghozott szabályozása értelmében. Ez kimondja, hogy a mindenkori uralkodó unokái is hercegi címben részesülnek.

Vilmos herceg és Katalin hercegné gyerekei születésük óta rendelkeznek ranggal, mivel ők a trón közvetlen várományosai.