Harry herceg szerint azért vonták meg tőle és feleségétől a rendőri védelmet, hogy visszakényszerítsék őket a királyi családba

Tavaly februárban lapunk is megírta, hogy Harry herceg pert vesztett: III. Károly fiatalabbik fia évek óta próbálta felülbíráltatni a brit kormány, pontosabban a királyi család és egyéb magasrangú emberek védelméért felelős bizottság (RAVEC) döntését, a Legfelsőbb Bíróság bírája azonban elutasította kérelmét, egyben helybenhagyta azt a bizottsági döntést, aminek értelmében 2020-ban csökkentették Harryék biztonsági szintjét. A herceg ekkor eldöntötte, hogy fellebbez, ami meg is történt – az ügy friss fejleményeiről most a People számolt be.

Mint írják, a herceg április 9-én nyilatkozott nekik, miután elhagyta a bíróságot. Úgy fogalmazott, kimerültnek és túlterheltnek érzi magát, és a legrosszabb félelmei igazolódtak be.

A herceg azt mondta, feleségével, Meghan Markle-lel megpróbáltak boldog otthont teremteni maguknak, miután azt javasolták a néhai II. Erzsébet királynőnek, hogy hadd éljenek külföldön, miközben továbbra is támogatnák a monarchiát. Úgy vélték, megtalálták az ideális megoldást egy nehéz fejezetre, ami boldoggá teszi őket, békében hagyja a királyi családot, és lehetővé teszi, hogy folytathassák közéleti munkájukat.

Amikor Harry herceg 2020 januárjában elhagyta a sandringhami csúcstalálkozót, azzal a feltétellel tette, hogy a biztonsága a helyén marad. A bírósági dokumentumokból kiderült, hogy maga a királynő levelekben fejezte ki támogatását Harry és Meghan „hatékony biztonságra” való igénye iránt. Ám alig egy hónappal később az államilag finanszírozott biztonságért felelős kormányzati bizottság, a RAVEC arról tájékoztatta őket, hogy ez a továbbiakban nem lesz így.

A People szerint

a sussexi herceg egyik alapvető meggyőződése, hogy az ő és a családja biztonságának megszüntetése azután, hogy kiléptek a királyi család dolgozó tagjai közül, szándékos irányítási taktika volt – egy módja annak, hogy visszakényszerítsék őket.

A védelem megvonása azonban nem hozta vissza a sussexieket, hanem világossá tette Harry számára, hogy meddig hajlandóak elmenni, és számára ez volt az utolsó csepp a pohárban. Elismeri, hogy ezt nehéz volt megemésztenie.

A portál úgy tudja, Harry herceg kapcsolata a királyi család tagjaival továbbra is feszült. Bár 2024 februárjában, miután apjánál, III. Károly királynál rákot diagnosztizáltak, sor került egy rövid, pozitív kimenetelű találkozóra apa és fia között, a People szerint azóta megszakad közöttük a kommunikáció, és a király már nem válaszol a kisebbik fia hívásaira vagy a leveleire. Hasonlóan meghiúsultak Harry azon próbálkozásai is, melyekkel szerette volna újra felvenni a kapcsolatot bátyjával, Vilmos herceggel.

A kétnapos meghallgatás során Harry jogi csapata azzal érvelt, hogy a RAVEC „eltért” a szokásos eljárástól, így Harry „más, indokolatlan és rosszabb bánásmódban részesült”. Azt is állították, hogy ez a döntés kizárta őt ugyanabból a védelemből, amelyet az „egyéb VIP-kategóriába” tartozó más személyekre, köztük popsztárokra és volt miniszterelnökökre is kiterjesztettek.

Döntő fontosságú, hogy a RAVEC a brit királyi ház tagjait is magában foglalja, beleértve Harry apja, III. Károly közeli segítőit is. Harry úgy véli, a király közbeléphetne annak érdekében, hogy ezt a védelmet rá is kiterjesszék. A People cikke szerint a Buckingham-palota nem kommentálja az üggyel kapcsolatos kérdéseket, de egy palotai forrás korábban azt mondta a portálnak, hogy teljesen téves a feltételezés, miszerint Harry herceg biztonsága a király irányítása alatt áll.

Az április 9-ei meghallgatás nagy része teljes titokban zajlott. Úgy tudni, az eljárás során napvilágra került néhány leleplezés, melyek mélyen felkavarták a herceget, megerősítve számos félelmét a helyzettel kapcsolatban. A portálnak azt mondta, megtalálta a módját, hogy továbblépjen és megbocsásson sok dolog miatt, amelyek 2016 óta történtek. De a családja biztonságával kapcsolatos jogi csatározás eseményei nem tartoznak ide.

Az emberek megdöbbennének, hogy mi mindent tartanak vissza

– mondta Harry.

A bíró az ítéletet fenntartotta, eredmény csupán hetek múlva várható. Harry herceg ettől függetlenül világossá tette, hogy nem fogja abbahagyni a harcot.

