Szikora Róbert Fenyő Miklós elvesztéséről: Ez olyan seb marad, ami sosem forr be

Nemrég a hot! magazinnak adott interjút Szikora Róbert, melyben régi barátja és zenésztársa, a januárban elhunyt Fenyő Miklós is szóba került.

Az idő mindig rádob egy leplet az ember fájó sebére, de az olyan seb marad, ami sosem forr be. Ahányszor beszél róla az ember, egy kicsit lehántja magáról ezt a »szépségtapaszt«… Már-már összeforrna a seb, de aztán újra fáj. Nekem Miki zenei és lelki testvérem is volt egyszerre, senkivel nem tudtam olyan mély dolgokról beszélgetni vagy épp annyit hülyéskedni, mint vele

– idézte a Bors az énekest, aki arra is visszaemlékezett, hogy hogyan lettek annak idején barátok Fenyővel, miután 1974-ben beszállt a Hungáriába.

Onnantól kezdve sokáig együtt voltunk. 1980-ban futottunk be, addig itthon valamiért nem nagyon kellett a Hungária, úgyhogy nagyon sokat utaztunk és muzsikáltunk olyan országokban, mint az NDK, a Szovjetunió vagy Lengyelország. Valahogy pénzt kellett keresni! Hotelekben szálltunk meg, két hónapos turnékon vettünk részt, sokszor összezárva. Néha idegesítettük egymást, de megszerettük a másikat. Ha váratlanul elveszítesz egy ilyen barátot, azt nehéz feldolgozni.

Szikora legújabb lemeze tavaly év végén debütált, Verhetetlen 11 címmel. Az albumon 11 duett jelent meg, olyan előadókkal, mint Charlie, Rúzsa Magdi vagy Demjén Ferenc.

Mikit is felkértem. Attól tartottam, hogy nem akarja majd, de belement egyből; a dalt én írtam, a szöveget pedig ő. Másnap felhívott, és elmondta, az a terve, hogy megírja az életünket: az lett a dal címe, hogy Egy furcsa pár. Játsszuk a turnén is, miközben megy, régi képeket, videókat vetítünk le. Nagy sikere van a szerzeménynek, mindig hatalmas tapsot kap, érezhető, hogy ez egy elismerés a közönség részéről, tisztelgés Miki munkássága előtt

– mondta Szikora, hozzátéve:

Augusztus 29-én lépünk fel a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon; a szervező kérte, hogy legyen több megemlékezés Mikről, én pedig erre csakis igent tudtam mondani. Bemutatok majd például egy olyan számot, amit 1975-ben szereztünk. A szövegét Szenes Iván írta, és anno a Tessék választani! fesztiválra szerettünk volna vele bejutni. Klip is lesz hozzá.

Az énekes nemrég Fenyő készülőben lévő szobráról is kifejtette a véleményét: