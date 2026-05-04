benji maddencameron diaz
Szórakozás

Megszületett Cameron Diaz és férje harmadik gyereke

Cameron Diaz és Benji Madden.
Dimitrios Kambouris / Getty Images for REFORM Alliance
admin Csontos Kata
2026. 05. 04. 14:16
Cameron Diaz és Benji Madden.
Dimitrios Kambouris / Getty Images for REFORM Alliance

Kisfiúval bővült Cameron Diaz és Benji Madden, a Good Charlotte rockzenekar gitárosának családja, amit a büszke apuka jelentett be Instagramon.

Cameron és én boldogok és izgatottak vagyunk, és hatalmas áldásnak érezzük, hogy bejelenthetjük harmadik gyermekünk, Nautas Madden születését. Üdvözlünk a világon, fiam! Imádjuk a családi életet – gyermekeink egészségesek és boldogok, és hálásak vagyunk ezért! Remekül szórakozunk. Minden jót kívánunk – a Madden család

– olvasható a posztban.

Diaz piros szívemojikat kommentelt férje posztja alá.

Nautas születésével együtt a baba nevének jelentését is elárulták: tengerész, hajós, utazó, olyasvalaki, aki útra kel, és nem fél az ismeretlentől.

Cameron Diaz és Benji Madden gyerekei

Cameron Diaz 53 évesen lett háromgyerekes anya. 2015-ben ment feleségül Maddenhez, akivel immár három közös gyerekük van: az újszülöttjükön túl egy lányuk, Raddix, aki hatéves, illetve egy fiuk, a kétéves Cardinal. Előzetesen egyikük érkezését sem jelentették be, és feltételezhetően mindhárman béranya segítségével jöttek világra. Magánéletüket nagyon óvják, a gyerekekről fotót sosem hoztak nyilvánosságra.

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett Nyerő Páros A Nagy Ő Sztárbox 2025 Sztárban Sztár All Stars 2025 X-Faktor 2025 Ázsia Expressz 2025 Kész Átverés Cápák között

Friss

Népszerű

Összes
Rubint Réka élő adásban vette le fejkendőjét, megmutatva, mennyit nőtt a haja
Megszületett Cseri Hanna és Bongor első gyereke
Rácz Jenő elmondta, politikai nézetkülönbségeik kihatottak-e a Schóbert Norbival való barátságukra
Bochkor Gábor Zalatnay Sarolta borászi ambícióiról: Inkább igyon
Iványi Gábor a vádak visszavonását kérte a bíróságon, az egyik ügyészt megfenyegették
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik