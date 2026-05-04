Megszületett Cameron Diaz és férje harmadik gyereke

Kisfiúval bővült Cameron Diaz és Benji Madden, a Good Charlotte rockzenekar gitárosának családja, amit a büszke apuka jelentett be Instagramon.

Cameron és én boldogok és izgatottak vagyunk, és hatalmas áldásnak érezzük, hogy bejelenthetjük harmadik gyermekünk, Nautas Madden születését. Üdvözlünk a világon, fiam! Imádjuk a családi életet – gyermekeink egészségesek és boldogok, és hálásak vagyunk ezért! Remekül szórakozunk. Minden jót kívánunk – a Madden család

– olvasható a posztban.

Diaz piros szívemojikat kommentelt férje posztja alá.

Nautas születésével együtt a baba nevének jelentését is elárulták: tengerész, hajós, utazó, olyasvalaki, aki útra kel, és nem fél az ismeretlentől.

Cameron Diaz és Benji Madden gyerekei

Cameron Diaz 53 évesen lett háromgyerekes anya. 2015-ben ment feleségül Maddenhez, akivel immár három közös gyerekük van: az újszülöttjükön túl egy lányuk, Raddix, aki hatéves, illetve egy fiuk, a kétéves Cardinal. Előzetesen egyikük érkezését sem jelentették be, és feltételezhetően mindhárman béranya segítségével jöttek világra. Magánéletüket nagyon óvják, a gyerekekről fotót sosem hoztak nyilvánosságra.