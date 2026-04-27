miller dávidpápai jocix-faktor
Miller Dávid és Pápai Joci távoznak az X-Faktorból

Miller Dávid és Pápai Joci
Szabó Gábor Gábriel / RTL
admin Csontos Kata
2026. 04. 27. 19:50
Miller Dávid és Pápai Joci
Szabó Gábor Gábriel / RTL

Négy évad után távozik az X-Faktor műsorvezetője, Miller Dávid. A színész-énekes döntését a Fókuszban jelentette be, és az okokról is beszélt.

Öt év alatt négy évadot vezettem le az X-Faktorból, ami, ha jól számolom, a legtöbb, amit műsorvezető levezetett a magyar X-Faktorból. Szóval egyszerűen azt éreztem, egy kicsit körbeértem magam.

Mint mondta, az elmúlt évben annyi tévés feladatot kapott, ami sokaknak egész életükben nem adatik meg. Párhuzamosan három műsorban dolgozott tavaly ősszel: az X-Faktoron kívül a LEGO Masters második évadát vezette, valamint a Sztárboxban versenyzőként vett részt.

Kemény év volt, és biztos, hogy ez is mögötte van a döntésnek, hogy azért nagyon-nagyon fáradt voltam mentálisan, fizikálisan. Ez nem egy impulzív döntés volt, én a fönőkeimnek már egy ideje említettem, hogy szeretnék más lehetőségeket

– fogalmazott Miller Dávid, aki idén nem is lesz látható az RTL-en mint műsorvezető, mert most szeretne más dolgokra koncentrálni.

Nem ő az egyetlen búcsúzó

Pápai Joci 2024-ben csatlakozott Miller Dávidhoz az X-Faktor műsorvezetőjeként. Az Fókusz riportjában elmondta, amióta az RTL-nél dolgozik, az egyik legnagyobb ajándék számára Miller barátsága, hiszen rengeteget nevettek együtt. Kollégája távozása komoly döntés elé állította őt is.

Az élő műsorokra soha nem lehet felkészülni. Arra nincs recept, hiába csináltok előzőleg kamerapróbákat, de utána elkezdődik az élő adás, és ott minden megváltozik. Valaki erre alkalmas, valaki nem. Én a Dávid nélkül ezt semmilyen szinten nem tudtam volna csinálni

– árulta el Pápai Joci, aki szintén elköszön a műsorvezetői poszttól.

Az X-Faktor új műsorvezetőinek kilétét a csütörtöki Fókuszban jelentik majd be.

Az mentorcsapatban is van változás

Múlt héten derült ki, hogy a mentorok összeállítása is megújul, mivel Tóth Andi és Valkusz Milán távoznak. Marad viszont Majka és Gáspár Laci, hozzájuk csatlakozik nagy visszatérőként ByeAlex és újoncként az énekesnő Solére.

