Curtis bocsánatot kért a szurkolótól, akit megütött egy focitornán, majd alkoholistának nevezte

Csapattársai rángatták el Curtist az egri sportcsarnok lelátójáról, miután januárban egy öregfiúk mérkőzés után megütött egy nézőt, aki előtte folyamatosan szidalmazta, sértegette őt.

Az Erőss Róbert-emléktornán olyan egykori kiváló játékosok vettek részt, mint Juhász Roland, Torghelle Sándor, Czvitkovics Péter, Bárányos Zsolt vagy éppen Lencse László. Az Újpest csapatát erősítette Széki Attila (Curtis) is, aki az eredményhirdetés közben nekiugrott az őt gyalázó szurkolónak.

Az Egri Rendőrkapitányság akkor garázdaság elkövetésének gyanúja miatt indított büntetőeljárást az egri Erőss Róbert-emléktornán történtek miatt.

Curtis ma megosztott egy közleményt a közösségi oldalán:

A 2025.01.25-én Egerben megrendezett Erőss Róbert Emléktornán történtekkel kapcsolatban teszem ezt a nyilatkozatot. Ott, akkor dühömben többször megütöttem egy szurkolót. Később több fórumon (rádióban, televízióban, internetes felületen) agresszívnak és alkoholistának minősítettem. Emiatt tőle bocsánatot kérek.

Az ügyben kerestük az Egri Rendőrkapitányságot, hogy bővebb tájékoztatást kapjunk. Amint ez megtörténik, cikkünket frissítjük.