Tóth Vera: Magyar Péter visszaadta az emberek méltóságát

Tóth Vera hétfő este interjút adott a Kontrollnak, élő adásban válaszolt a riporter kérdéseire. Az énekesnő az április 12-i választások előtt vállalta fel nyíltan politikai véleményét és állt be a Tisza Párt támogatói közé. Akkor azt mondta, korábban nem szeretett volna politikai témában megnyilvánulni, mert nem akarta ezzel megosztani a közönségét vagy sérülni, mivel az elmúlt években rengeteget dolgozott a szakmai megítélésén.

A mostani interjúban elmondta, csak akkor szólal meg, ha úgy érzi, hozzá tud szólni egy témához. Nem akar mindenhez hozzászólni, nem is szereti, ha valaki így tesz.

„Általában megérzem, mikor jött el az én pillanatom, és akkor esetleg megszólalok. De akkor is agyonizgulom magam, mert mindig felteszem a kérdést, van-e jogom megszólalni. A visszajelzések alapján azt érzem, hogy jól tettem, hogy szóltam” – fogalmazott az énekesnő.

Arról is beszélt, hogy sokáig úgy érezte, ő nem elég okos, hogy értelmiségi körökben megszólaljon, de ez idővel változott.

Sokat látott ember lett belőlem, és úgy érzem, most már szólhatok, ha arról van szó.

Elgondolkodott, hogy abbahagyja az éneklést

Tóth Vera az első Megasztár nyertese, erről az időszakról is mesélt a műsorban. Mint elmondta, ő mindig is minőségi zenét szeretett volna csinálni, de ez nem mindig sikerült. Sokáig próbálták ráerőltetni, hogy ő legyen „a következő Cserháti Zsuzsa”. Elismerte, hogy hozott rossz döntéseket, és hogy a túlsúlya is hátráltatta őt egy időben.

A túlsúlyom állandó ingadozása elvette az alkotói erőmet, gyakorlatilag éveket hagytam ki a lemezkészítés, az élő zenélés és a minőségi zene megteremtése terén. Mondjuk az élő zenét megteremtettük, csak a kivitelezésben voltak kérdések, aztán szépen kialakult

– mondta el Tóth Vera.

Arra a kérdésre, hogy valaha megfordult-e a fejében, hogy abbahagyja a zenélést, igennel felelt.

2016-ig próbáltam rádiós slágereket készíteni, de soha nem kellett az én rádiós slágerem. Valahogy nem találkoztunk a rádiós megmondóemberekkel. Azt éreztem, a minőség nem kell. Én nem akartam lebutítani a zenémet egy kicsit sem, nem akartam kompromisszumot kötni ebben. […] 2016-ban rájöttem, hogy én feladom, nem akarok többé a rádióknak megfelelni, és csinálom azt a zenét, amit én szeretek.

A tévéműsorokról is megvan a véleménye

Elmondása szerint a kereskedelmi tévék keresték ők ajánlatokkal, de ezekkel legtöbbször nem élt, mert egy olyan műsorba sem hívták, ahová szívesen elment volna.

Futkossak Ázsiában, és étlen-szomjan anyázzak élő adásban? Vagy mit csináljak? Bocsánat, hol a méltóságunk?

– tette fel a költői kérdést, hozzátéve: az Ázsia Expresszhez hasonló műsorokat középszerűnek tartja, amik megdöntik a közízlést. Vannak műsorok, amiket ő is szeret, és szerinte a kereskedelmi csatornák alábecsülik a közönségüket, amit az is bizonyít, hogy amikor értelmiségi szereplők tűnnek fel a képernyőn, megugrik a nézőszám.

Később arról is beszélt, miért kritizálta olyan élesen a Megasztárt, illetve a műsorban szereplő zsűrit. Mint elmondta, 2024-ben elhívták a tehetségkutató zsűri-castingjára – már ezen is kiakadt.

Gyerekek, az első nyertes voltam ebben a műsorban, nem alap, hogy meghívtok a zsűribe? Én tök szívesen foglalkoznék tehetségekkel, és akkor még elhittem, hogy ez lehetséges, hogy meg tudom változtatni a közízlést.

Végül elment a castingra, ami után nem hívták vissza, semmilyen visszajelzést nem kapott, és ezt tiszteletlenségnek érezte.

A kiválasztott zsűrivel nem volt problémája, csak a viselkedésükkel: kiemelte, hogy verbálisan bántalmaztak embereket a műsorban, megalázták őket, és kifigurázták a testi hibáikat. Különösen nehéz volt számára a helyzet, mert az ítészek között ült a húga, Tóth Gabi is.

Várta a változást

Tóth Vera úgy érzékeli, a választás óta eltelt egy hétben is érzékelhető a változás a magyar társadalomban.

Felülsz a villamosra vagy nézed a kocsiból a másik embert, és mosolygunk egymásra, és nem az van, hogy leanyázzuk egymást és hullafeszültek vagyunk. Tudom, hogy ez nem holnaputánra fog megoldódni, de úgy érzem, már ennyi is elég volt ahhoz, hogy egy nagyot dobjon morális szinten. […] Szerintem Péter (Magyar Péter – a szerk.) visszaadta az emberek méltóságát, és azt a fajta nemzeti tudatot, ami már nagyon régen nem volt. Azt, hogy büszke legyél arra, hogy te magyar vagy.

A politikai véleményüket a nyilvánosság előtt felvállaló celebekről azt mondta, úgy érezte, „nem látnak ki a fenekükből”. Szerinte, ha valaki felvállal valamit az országgyűlési választással kapcsolatban, akkor annak vállalnia kell a felelősségét később is.

Mint ismert, húgával, Tóth Gabival eltérő politikai véleményen vannak. Az ifjabb Tóth-testvér nemcsak rendszeres fellépője volt a fideszes és kormányközeli rendezvényeknek, de havi 1,3 millió forintért alkalmazta is őt a Fidesz-frakció, egy képviselő személyi titkáraként. Tóth Vera márciusban azt mondta, inkább messziről kerüli a politikát, ha a testvérével beszél, később a 24.hu-nak úgy nyilatkozott, ha Tóth Gabi politizálás helyett a zenélésre koncentrálna, korunk egyik legnagyobb popikonja is lehetne. Arról, hogy most hogyan látja a kapcsolatukat, az énekesnő így nyilatkozott a Kontrollnak:

Nem egy kedves menet ez az életünkben. Gyakorlatilag én a családomat áldoztam be ebbe a sztoriba. De mindig azt mondta a dédmamám meg a nagymamám, hogy »majd megbékélnek«… Én hiszek az idő gyógyításában, és abban, hogy szépen lecsendesedik majd az ár. Mindenki kiáradt, mindenki boldog, rendszert váltottunk, ők nem boldogok, most mindenki fúj a másikra. […] Nem nagyon kommunikálunk, és legfőképpen nem a politikáról szeretek vele kommunikálni.

Ő bármikor készen áll, hogy újra egy asztalhoz üljön a családjával, de úgy érzi, hogy még időre van szükség, hogy ez megtörténjen.