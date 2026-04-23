Kihívásból megérintette egy szobor péniszét, akár 5 ezer eurós bírságot is kaphat a firenzei lánybúcsú egyik résztvevője

Vádat emeltek egy turista ellen az olaszországi Firenzében, aki egy lánybúcsús kihívás kedvéért bemászott a város egyik nevezetességének számító, 450 éves Neptun-kútba, hogy megfogja a szökőkút közepén álló, római istent ábrázoló szobor péniszét – írja a Guardian.

A történelmi Piazza della Signoria téren található szökökútba bemászó 28 éves nőt – akinek az állampolgárságát és a személyazonosságát sem közölték a hatóságok – az akció közben tettenérték a rendőrök. Majd miután kiszedték a vízből, rögtön elő is állították.

A városi tanács közleménye szerint a nő azzal magyarázta a tettét a hatóságoknak, hogy a barátai felbátorítására akarta megérinteni a szökőkút központi alakjának számító Neptunus-szobor péniszét.

Közel 2 millió forintos kárt okozott

A tanács szakértői az incidens után természetesen alapos vizsgálatnak vetették alá a 16. századból származó műemléket, és megállapították, hogy a csínytevés „kisebb, de jelentős károkat okozott mind a ló lábain, amelyeken a nő járt, mind a frízen, amelybe kapaszkodott, hogy ne csússzon el”.

A városi hatóságok az ártatlannak tűnő csínytevés okozta kár értékét 5 euróra becsülték, ami mai árfolyamon több mint 1,8 millió forintnak felel meg. A rendőrség művészeti és építészeti érték megrongálásának vádjával eljárást indított a nő ellen, akivel akár ki is fizettethetik az általa okozott károkat.

A tengerek urának tartott római istenséget, Neptunust, és egy kagyló alakú szekeret húzó lovakat ábrázoló szökőkutat egyébként I. Cosimo de’ Medici rendelte meg még 1559-ben a híres mainerista szobrászművésztől, Bartolomeo Ammannatitól azért, hogy így állítson emléket a fia, I. Francesco de’ Medici és Johanna osztrák nagyhercegnő házasságának. A szökőkút végül 1575-re készült el, vagyis tavaly volt 450 éves.

Volt, aki fel is mászott a szoborra

Nem ez az első eset, hogy egy turista megpróbál felmászni a Firenze egyik fő történelmi látványosságának számító Neptun-kútra. Ahova 2005-ben még biztonsági kamerákat is telepítettek, miután egy szoborcsoportra felmászó turista nemcsak a műalkotást rongálta meg, hanem az egyik kezét is eltörte.

Az egyik 2023-as esetről, amiről annak idején lapunk is beszámolt, pedig még egy videót is megosztott a város akkori polgármestere, Dario Nardella.

Annak ellenére, hogy a firenzei nevezetességek körül szigorúbb ellenőrzéseket vezettek be, ritkán telik el nyár hasonló incidensek nélkül. Giorgio Caselli, a városi tanács képzőművészeti irodájának vezetője szerint egyre divatosabbá válik a látogatók körében, hogy „kihívásként” felmásszanak a műemlékekre.

És olyan is, hogy letörték egy híres szobor ujját

2024 nyarán például egy Bacchus-szoborral szexuális aktust imitáló turista okozott kisebb botrányt a városban, 2012-ben pedig az, amikor egy Polükszéna trójai királylányt ábrázoló híres szobor mutatóujját törte le egy vandálkodó vendég.

Giorgio Caselli szerint a látogatók gyakran nem tanúsítanak tiszteletet:

A műemlékkel való fizikai kontaktus messze áll attól az objektív, érzelmi és intellektuális tudatosságtól, amelyet elvárunk és támogatunk a műemléki örökségünkkel kapcsolatban. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy lelkiismeretesen engedjünk az ilyen cselekedeteket jellemző tudatlanságnak és felületességnek

– mondta a szakember.

„Célunknak azt kell tekintenünk, hogy felébresszük és helyreállítsuk a városba látogatók polgári tudatát, ami nem csupán mások, hanem a műemlékek iránti tiszteletet is jelenti” – fogalmazott.

Firenze Európa egyik leglátogatottabb és legzsúfoltabb városa, évente mintegy 16 millió turistát vonz. „A firenzeiek védik örökségüket, és gyanakvással tekintenek a látogatókra. Talán azért, mert nem a városban élnek, inkább játéknak tekintik a dolgot” – zárta a gondolatait.