Idén is lesz Exek csatája, íme az első nyolc szereplő

Az RTL nemrég közleményben adta hírül, hogy az RTL+ Premiumon idén is képernyőre tűzik az Exek csatája című műsort. A második évadnak nyolc expár vág neki, közülük első körben nyolc szereplőt leplezett le a csatorna.
Mint kiderült, Zsigmond Angi és Mészáros Bende titokban szakítottak, a műsor kedvéért azonban újra egy csapattá válnak, velük szemben versenyzik majd
- Szorcsik Viki és Nagy Sanyi, akik nyolc éve döntöttek a szakítás mellett,
- Pap Dorci és a már nős Esztergályos Patrik, akik végre megbeszélhetik viharos szakításuk valódi okait,
- illetve Széphalmi Juliska és Sánta Laci, akik közös munkahelyük és gyermekük miatt szeretnék rendbe hozni a kapcsolatukat.
A tavalyi évadot Kármán Odett és Kamarás Norbi nyerték meg, ők vihették haza a 17,6 millió forintos fődíjat.