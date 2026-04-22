Idén is lesz Exek csatája, íme az első nyolc szereplő

admin Grósz Petra
2026. 04. 22. 09:19
Az RTL nemrég közleményben adta hírül, hogy az RTL+ Premiumon idén is képernyőre tűzik az Exek csatája című műsort. A második évadnak nyolc expár vág neki, közülük első körben nyolc szereplőt leplezett le a csatorna.

Mint kiderült, Zsigmond Angi és Mészáros Bende titokban szakítottak, a műsor kedvéért azonban újra egy csapattá válnak, velük szemben versenyzik majd

  • Szorcsik Viki és Nagy Sanyi, akik nyolc éve döntöttek a szakítás mellett,
  • Pap Dorci és a már nős Esztergályos Patrik, akik végre megbeszélhetik viharos szakításuk valódi okait,
  • illetve Széphalmi Juliska és Sánta Laci, akik közös munkahelyük és gyermekük miatt szeretnék rendbe hozni a kapcsolatukat.

A tavalyi évadot Kármán Odett és Kamarás Norbi nyerték meg, ők vihették haza a 17,6 millió forintos fődíjat.

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett Nyerő Páros A Nagy Ő Sztárbox 2025 Sztárban Sztár All Stars 2025 X-Faktor 2025 Ázsia Expressz 2025 Kész Átverés Cápák között

Szabados Ági és férje először adtak közös interjút
„Ha nem tenném, elismerném” – Borbás Marcsi beperli az őt árulónak nevező Kocsis Mátét
Ráthonyi-Palácsik Tímea újra képernyőn, ebben a műsorban láthatjuk viszont
ByeAlex: El tudjátok képzelni azt az embert, aki Németh Balázs-os plakátot szeretne magának, és még el is megy érte?
„Akik eddig a propaganda működtetését végezték, eltűnnek a háttérből” – mi vár a közmédiára, és mit várhatunk tőle?
