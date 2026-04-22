Idén is lesz Exek csatája, íme az első nyolc szereplő

Az RTL nemrég közleményben adta hírül, hogy az RTL+ Premiumon idén is képernyőre tűzik az Exek csatája című műsort. A második évadnak nyolc expár vág neki, közülük első körben nyolc szereplőt leplezett le a csatorna.

Mint kiderült, Zsigmond Angi és Mészáros Bende titokban szakítottak, a műsor kedvéért azonban újra egy csapattá válnak, velük szemben versenyzik majd

Szorcsik Viki és Nagy Sanyi , akik nyolc éve döntöttek a szakítás mellett,

Pap Dorci és a már nős Esztergályos Patrik , akik végre megbeszélhetik viharos szakításuk valódi okait,

és a már nős , akik végre megbeszélhetik viharos szakításuk valódi okait, illetve Széphalmi Juliska és Sánta Laci, akik közös munkahelyük és gyermekük miatt szeretnék rendbe hozni a kapcsolatukat.

A tavalyi évadot Kármán Odett és Kamarás Norbi nyerték meg, ők vihették haza a 17,6 millió forintos fődíjat.