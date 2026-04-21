Hajós András a gyerekeiről mesélt a tévében: mindketten hivatásos sportolók lettek

Hétvégén debütált a Friderikusz TalkShow az RTL-en, az első adás egyik vendége Hajós András volt, aki egyebek mellett felnőtt gyerekeiről is beszélt, noha ez nem szokása. A Femina azt írja: lánya 27, míg fia 25 éves most.

Nagyon büszke vagyok, mindkét gyerekem hivatásos sportoló lett. A fiam például hatszoros magyar bajnok strandröplabdás – ezért amúgy utálni fog, hogy miért kell őt bemondani a tévében –, és magyar válogatott. Egyébként szerintem sokkal komolyabb munkát végez, mint én: kilencéves kora óta napi két, néha három edzése van, hétvégi meccsek, nagyon sok áldozat, nagyon sok testi szenvedés

– árulta el a médiaszemélyiség.

Életre nevelte a gyerekeit

Mint elmondta, igyekezett transzparens lenni a gyerekeivel, mindig ügyelt például arra, hogy olyannak lássák őt, amilyen, és ne bocsássanak meg neki olyan dolgokat, amiket nem kéne, csak azért, mert szeretik az apjukat. Ezzel kapcsolatban egy történetet is megosztott a műsorban a fiáról.

Beteges gyereknek indult, és én elkezdtem vele sportolni nagyon sokat, négytől tizennégy éves koráig mindennap, szinte erőszakosan, a parkban. […] Ő szerette volna azt, ha apa nagy és erős lenne. Megtanultam a kedvéért focizni, de nem túl jól. Viszont nagyobb vagyok, felnőtt vagyok, testileg és logikailag egy hat-hétéves gyereket le tudok győzni. Ezért, amikor kicseleztem, akkor ő úgy ment haza, hogy »apa, te azért nagyon jól focizol!«. És én elmagyaráztam neki, egyáltalán nem szerénységből, hanem életre nevelésből és önvédelemből, hogy ez nem az. Én nem focizom jól.

Hajós András évekkel ezelőtt elvált gyerekei anyjától, de a mai napig őt hívná fel, ha vele valami baj történne.