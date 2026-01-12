Hajós András: A szerelmem is tudja, hogy bármi bajom van, a volt feleségemet, Andreát fogom hívni

Lékai-Kiss Ramóna podcastműsorában volt látható Hajós András, írja a Bors. Hajós az adás egy pontján felidézte, egyszer majdnem végkimerülésig hajszolta magát a munkában.

Egyszer voltam nagyon szarul, egyszer tényleg azt hittem, hogy most meg fogok halni. Feküdtem valahol egy parkolóban, ki kellett szállnom a kocsiból, mert azt éreztem, hogy itt a vége. De pánikroham volt-e? Valószínűleg az, és idegkimerültség, és előző éjszaka még Emil.RuleZ koncert, annak a kémiai és gasztronómiai velejáróival, hajnalban hazajövés, utána elindulás Balaton felé, valami fellépésre, de akkor még arra egy energiaital, egy kávé, még akkor egy cigi. Aztán valahogy kibuktam az autóból, és annyi erőm még volt, hogy telefonáljak, hogy jöjjenek értem. Egyébként a gyerekeim édesanyja jött értem. Ezt a szerelmem is tudja és azt is, hogy bármi bajom van, az Andreát fogom hívni. Mert arról a nőről tudom, hogyha éppen mondjuk rókacsapdában van a lába, akkor ő lerágja a térdétől, és eljön értem, vagy a gyerekeinkért, mert tudom, hogy ilyen.

Hajós hozzáteszi, azt hitte, szívrohama van éppen, és bizarr módon akart javítani a helyzeten.

Levetkőztem félmeztelenre, találtam valami narancslevet, azzal locsoltam magam. Innen üzennék annak a szlovén kamionosnak, akihez odamentem félmeztelenül narancslevet locsolva a testemre, és megpróbáltam elmagyarázni, hogy help. Ő erre adott vodkát, mondtam, hogy az nem annyira segít most. És akkor ott, csak hogy visszatérjek a történet vonalába, ott arra gondoltam, hogy: ilyenkor kell imádkozni, amikor ilyen nagy a baj, ilyenkor, ezt szokták csinálni, nem?

A következő Sztárban Sztár nélküle lesz

Nemrég az Indexnek adott interjút Fischer Gábor, a TV2 programstratégiai és tartalomgyártási igazgatója. A beszélgetés alkalmával Fischer egyebek mellett azt is megosztotta a lappal, hogy A Nagy Duett 2026-os évadában új zsűri értékeli majd a produkciókat: Kasza Tibi, Lékai-Kiss Ramóna, Stohl András és Horváth Tomi, azaz Szabó Zsófit és Hajóst lecseréli a csatorna, idén ugyanis ők is helyet foglaltak a zsűripultban Kasza Tibi és Horváth Tomi mellett.