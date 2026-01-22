Félmillió forintos jogosítvány és 16 éves autók: Vége a saját autók korának?

Egy évtizede még a felnőtté válás félreérthetetlen jele volt a saját autó és a friss jogosítvány. Mára azonban a gazdasági realitások átírták a trendeket: miközben a K&H Ifjúsági Indexe szerint a 19-29 éves városi fiataloknak mindössze 38%-a rendelkezik saját autóval, a McKinsey kutatása rámutat, hogy 55%-uk már nyitott a megosztott mobilitási formákra a tulajdonlás helyett. A Bolt taxiszolgáltató annak járt utána, hogyan alakítják át ezek a számok Budapest utcáit.

A statisztikák szerint a fiatalok nem az autózástól fordultak el, csupán az anyagi lehetőségeik korlátozottak. A Pulzus Kutató felmérése szerint a 18-29 éves korosztály 57%-a maximum 2 millió forintot tudna autóvásárlásra fordítani, ami a jelenlegi piaci árak mellett jelentősen beszűkíti a lehetőségeket. Ha nem éri meg saját autót fenntartani, keresnek más megoldást – és találnak is.



A félmillió forintos belépőszint

A saját autóhoz vezető út első lépése, a jogosítvány megszerzése, soha nem látott anyagi akadályokba ütközik. Míg néhány éve 200-250 ezer forintból ki lehetett hozni a B kategóriás engedélyt, addig a KSH és az autósiskolák adatai szerint az elmúlt négy évben mintegy 60 százalékkal emelkedtek a költségek. A pótórákkal és járulékos kiadásokkal számolva ma már reálisan 400-500 ezer forintos, vagy akár ennél is magasabb, 800-900 ezer forintos tétellel kell számolnia egy fiatalnak a Pénzcentrum piaci körképe alapján.

Nem véletlen, hogy bár a jogosítványszerzés iránti vágy nem tűnt el teljesen, a fiatalok jelentős része kényszerből későbbre halasztja a döntést. A jogosítvány státuszszimbólumból luxuscikké, vagy éppen munkaerőpiaci befektetéssé vált.

A saját autó: szabadság vagy pénztemető?

Ha megvan a jogosítvány, jön a következő kérdés: mibe üljünk bele? A hazai autópark átlagéletkora rekordot döntött, immár a 16 évet is meghaladja a KSH adatai szerint. A pályakezdő fiatalok számára elérhető, 1,5 millió forint alatti kategóriában gyakran csak 15 évnél idősebb, magas szervizigényű és kevésbé biztonságos járművek találhatók.

Az iparági elemzések, köztük a Jövő Mobilitása Szövetség adatai rámutatnak egy fontos gazdasági összefüggésre: évi 7500 kilométeres futásteljesítmény alatt a saját autó gazdaságilag egyszerűen nem racionális. A biztosítás, a szerviz, a parkolási díjak és az értékvesztés költségei messze meghaladják azt az összeget, amit az alkalmi használat indokolna – különösen Budapesten, ahol a tömegközlekedés valós alternatívát jelent.

A mobilalapú hozzáférés forradalma

Itt lép be a képbe a Z generáció digitális érettsége. Ez a korosztály már nem tulajdonolni akar, hanem eljutni A-ból B-be – lehetőleg azonnal, készpénzmentesen és gondtalanul. A McKinsey kutatásai szerint a fiatalok 55 százaléka nyitott a megosztott mobilitási formákra.

A Bolt Magyarország tapasztalatai is azt mutatják, hogy a fiatalok „hibrid” közlekedők: hétköznap reggel a közösségi közlekedést választják, de amikor a kényelem vagy a biztonság a fő szempont, azonnal az applikációval rendelhető taxikhoz nyúlnak. A biztonság iránti igény különösen erős: a Bolt „Women for Women” (Nők a nőkért) szolgáltatása például, amely lehetővé teszi, hogy női utasok női sofőrt válasszanak, közvetlen választ ad a generáció biztonságérzettel kapcsolatos elvárásaira.

„Azt látjuk, hogy a taxizás és a mobilos fuvarszervezés a Z generáció számára már nem luxusszolgáltatás, hanem a városi lét alapvető infrastrukturális eleme. Számukra alapelvárás, hogy egy applikációban lássák a sofőr érkezését, az árat, és egy gombnyomással fizessenek. Ez a digitális integráció és a kiszámíthatóság az, ami miatt a szolgáltatásalapú mobilitás valós alternatívája lett a saját autó fenntartásának” – emelte ki Fürtös Ágnes a Bolt Magyarország Country Managere.

A Bolt adatai és a piaci trendek azt igazolják, hogy az autózás nem tűnik el, csak átalakul. A saját, garázsban álló autó helyett a „szolgáltatásként igénybe vett” autó jelenti a jövőt a nagyvárosi fiataloknak, akik a tulajdonlás helyett a rugalmasságot keresik.

