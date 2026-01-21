meghan trainordaryl sabara
Béranya hozta világra Meghan Trainor és Daryl Sabara harmadik gyerekét

Daryl Sabara és Meghan Trainor.
2026. 01. 21. 06:34
A szülők orvosai szerint ez volt a legbiztonságosabb módja annak, hogy tovább bővíthessék családjukat.

Meghan Trainor nemrég egy csokor fotóval adta hírül az Instagram-oldalán, hogy ötfősre bővült férjével, Daryl Sabarával közös családjuk.

Béranya segített nekik

Kislányunk, Mikey Moon Trainor végre megérkezett, hála a hihetetlen, szupernőnek számító béranyánknak. Örökre hálásak leszünk minden orvosnak, nővérnek és csapatnak, akik lehetővé tették ezt az álmot. Végtelenül sok beszélgetést folytattunk orvosainkkal ezen az úton, és ez volt a legbiztonságosabb módja annak, hogy tovább bővíthessük családunkat. Teljesen odavagyunk ezért a drága kislányért. Riley és Barry annyira izgatottak voltak, hogy még a középső nevét is ők választhatták ki. Most élvezni fogjuk a családi életünket, szeretünk titeket!

– írta posztjában az édesanya.

 

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

 

Meghan Trainor (@meghantrainor) által megosztott bejegyzés


Trainornak és Sabarának korábban két fia született. Barry 2023-ban, Riley pedig két évvel korábban, utóbbi születése traumatikus élmény volt az énekesnő számára: a kicsit rögtön a császármetszés után az intenzív osztályra vitték, ahová az édesapának is el kellett kísérnie, így az énekesnő magára maradt az őt összevarró orvossal.

