Katona Renáta elárulta, miért döntött úgy, hogy elhagyja a Berki nevet

2026. 01. 21. 20:27
Egy ideje már nem Berki Mazsiként mutatkozik be.

Decemberben lapunk is beszámolt róla, hogy Berki Krisztián özvegye, akit korábban Berki Mazsiként lehetett ismerni, újra a leánykori nevét használja, tehát Katona Renátaként mutatkozik be. A névváltás okairól most a Borsnak mesélt.

Jött egy belső megérzés, hogy valamin változtatnom kell. Az új vállalkozásom miatt is arra jutottam, hogy ideje egy új kezdetnek. Eddig leginkább a lányom miatt tartottam meg a Berki nevet, de innentől már a munkában is Katona Renáta néven mutatkozok be

– mondta el az édesanya, akinek 2022 tavaszán elhunyt férjétől született most négyéves kislánya, Emma.

Katona szerint a Berki név szélsőséges érzelmeket vált ki egyes emberekből.

Nyilván a volt férjem meg is dolgozott ezért, de ő ezt szerette. Én viszont nem akartam soha ennyire megosztó lenni, és ezért is gondolom, hogy könnyebb egy új munkakörnyezetben lenni, ha teljesen a saját nevemmel állok az emberek elé.

Hogyan reagált a névváltásra a családja?

Katona Renáta elmondta, a családjában mindenki örült annak, hogy visszavette a születési nevét, és a közösségi médiában őt követőktől is rengeteg pozitív üzenetet kapott.

A celeb három éve alkot egy párt Kajári Zoltánnal, akit egyáltalán nem zavart, hogy kedvese eddig viselte volt férje nevét.

Azért a három évünkben voltak olyan dolgok, amikkel meggyűlt a bajunk, és nehezen tudott elfogadni, de ez pont nem tartozott közéjük. Ő teljesen elfogadta, hogy nekem ez a nevem, és soha nem mondta, hogy ez bármilyen szinten is zavarná.

Katona korábban úgy nyilatkozott, ha összeházasodnak Kajárival, felveszi majd új férje nevét.

