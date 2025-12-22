berki mazsikatona renáta
Berki Mazsi: Sosem késő újra bemutatkozni, ismerjetek meg engem, Katona Renátát

2025. 12. 22.
A minap írtunk arról, hogy Berki Mazsi civil állást vállalt, ugyanis az építőiparban kezdett dolgozni párja oldalán.

Arra pedig többen felfigyelhettek, hogy a közösségi médiában már nem Berki Mazsiként található meg, hanem Katona Mazsiként. Erről a Borsnak így beszélt:

Ha már egy új kezdet, azt gondolom, hogy sose késő újra bemutatkozni, úgyhogy szeretnék még egyszer bemutatkozni nektek: tudom, hogy sokan Berki Mazsiként ismertek, viszont az igazi nevem Katona Renáta. Most, hogy egy új brandet képviselek, elhatároztam, hogy visszaváltoztatom a leánykori nevemre. Ezt a céget most már Katona Renátaként fogom képviselni, fogadjátok szeretettel és ismerjetek meg engem is.

