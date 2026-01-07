lilutarr bélabudapest pride
Szórakozás

Lilu egy, a 2025-ös Budapest Pride-on készült fotóval búcsúzott Tarr Bélától: Eljött, mert fontosnak tartotta

Sallak Dóra / RTL
admin Grósz Petra
2026. 01. 07. 06:32
Sallak Dóra / RTL

A minap lapunk is beszámolt arról, hogy 70 évesen elhunyt Tarr Béla. A magyar filmvilág világszerte elismert alkotójától azóta sorra vesznek búcsút a közösségi oldalakon a pályatársai és más magyar hírességek is: nemrég Lilu is megemlékezett róla, egy közös fotót is posztolt kettejükről a korlátozott ideig elérhető Instagram-történetébe.

Ez a kép a Budapest Pride megnyitóján készült. Ahova eljött, mert fontosnak tartotta. Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát olvasta. Felejthetetlenül szép volt

– fűzte hozzá a képhez Lilu, aki tavaly műsorvezetőként vett részt budapesti Pride megnyitóján.

A filmrendező halálával kapcsolatban a minap a nevelt lánya is megszólalt:

Tarr Béláról a nevelt lánya: Az utolsó heteiben végig vele voltunk, és fájdalmaiban osztozva fogtuk a kezét
A filmrendező hétéves kora óta nevelte Rékát.

