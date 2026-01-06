tarr béla
Tarr Béláról a nevelt lánya: Az utolsó heteiben végig vele voltunk, és fájdalmaiban osztozva fogtuk a kezét

Kedden lapunk is tudatta az olvasókkal, hogy 70 évesen elhunyt Tarr Béla. A magyar filmvilág világszerte elismert alkotójától azóta sorra vesznek búcsút a közösségi oldalakon a pályatársai és más magyar hírességek is. Az Index szúrta ki, hogy nemrég a nevelt lánya, Gáborjáni Réka is posztolt róla a Facebookon.

Letaglózva és mély gyásszal írom, hogy ma hajnalban hosszú és súlyos betegség után Béla meghalt. Az utolsó heteiben végig vele voltunk, és fájdalmaiban osztozva fogtuk a kezét. Számomra ő persze nemcsak egy felmérhetetlen kaliberű filmrendező, hanem 7 éves korom óta nevelőapám is. Múlt időben nem tudok még róla szólni. Egyébként sem tudok szólni – de azt szeretném saját magam, és Anyukám, Hranitzky Ágnes, ill. a család nevében kérni, hogy ezekben a nehéz napokban nyilatkozattételért ne keressenek minket. A részvétnyilvánításokra sem tudok-tudunk most egyelőre reagálni. Köszönjük a megértést!

– zárta sorait Gáborjáni.

Tarr Béla filmrendezőtől búcsúznak a pályatársak.
„Meghalt a legszabadabb ember, akit ismertem” – pályatársak és közszereplők búcsúznak Tarr Bélától
A Sátántangó világszerte elismert filmrendezője 70 éves korában hunyt el.

