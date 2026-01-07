matt damonodüsszeiachristopher nolan
Matt Damon 73 kilósra fogyott Nolan új filmjének főszerepére: „A középiskola óta nem volt ilyen súlyom”

2026. 01. 07. 20:38
2026-ban érkezik Christopher Nolan új filmje, a Homérosz legendás eposzát feldolgozó Odüsszeia, főszerepben Matt Damonnal. Az 55 éves színész egy podcastműsorban beszélt arról, hogyan készült fel Odüsszeusz szerepére.

Nagyon jó formában voltam. Sokat fogytam. Christopher azt mondta, hogy »vékonynak, de erősnek« akar látni. Furcsa dolog ez. Régebben 85 és 90 kiló között mozgott a súlyom. És az egész filmet 73 kilósan csináltam végig. A középiskola óta nem voltam ilyen pehelysúlyú. Szóval sok edzés és egy nagyon szigorú diéta eredménye mindez.

Hozzátette, gluténmentesen étkezett végig a forgatás során, és ezen azóta sem változtatott:

Végeztem a gluténnal. Mindent gluténmentesen fogyasztok. Találtam egy gluténmentes sört is!

