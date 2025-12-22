Itt az első előzetes Christopher Nolan Odüsszeiájához

2026-ban érkezik Christopher Nolan új filmje, a Homérosz legendás eposzát feldolgozó Odüsszeia, most a Universal közzétette az első előzetest is a filmhez.

A történet Odüsszeusz (Matt Damon) hosszú útját mutatja be, ahogy a trójai háború után hazafelé igyekszik. Az első fotók a filmről még februárban láttak napvilágot. Damon mellett ezúttal is sok híresség vállalt szerepet Nolan filmjében: feltűnik még benne Anne Hathaway, Zendaya, Tom Holland, Lupita Nyong’o, Charlize Theron, Mia Goth, Benny Safdie, Jon Bernthal, John Leguizamo és még sokan mások.

A rendező most is feleségével, Emma Thomasszal közösen írta a forgatókönyvet, és mindketten közreműködtek producerként is.

Nolan legutóbbi filmje az Oppenheimer volt (kritikánk itt olvasható), ami 2024-ben hét Oscar-díjat nyert.

Az új előzetes alább látható: