Balogh Levente megpróbálta eltántorítani a Cápák között vállalkozóját: „Erre mindened rámegy!”

admin Csontos Kata
2026. 01. 05. 16:15
Vasárnap kilencedik évadával tért vissza a Cápák között az RTL-re. Az adásban Dormán László is szerepelt, aki italmárkája influenszerek közreműködésével történő felfuttatásában kért segítséget a befektetőktől. Balogh Levente, aki a Szentkirályi tulajdonosaként ugyanezen a területen tevékenykedik, óva intette a vállalkozót attól, hogy véghez vigye terveit.

Döbbenet, de most először fordul velem elő, hogy nem tudok megszólalni. Amikor mondtam, hogy nagy fába vágtad a fejszédet, azt szépen mondtam, de ha azt nem érted, tudom csúnyán is mondani: ebben nagyon sokan tönkrementek már. Ha van egy jó bizniszed, és abból pénzt keresel, akkor azt kell csinálni. Ez nem a te pályád! Ez az én pályám, de én sem érzem most olyan jól magam benne. Most a világ nem ott van, hogy az influenszerekre figyeljenek

– magyarázta Balogh, aki szerint nem szabad biztatni Dormánt, mert azzal csak kárt okoznak az elszánt vállalkozónak.

Figyelj, László, mi nem kivégezni akarunk, meg akarunk menteni téged meg a három gyerekedet. Erre mindened rámegy. Mindened! Mindenedet el fogod veszíteni. Ez egy többmilliárdos bukta. (…) Olyan spirálba fogsz beletekeredni, amiből nem jössz ki. Pikk-pakk, ott vagy 300-400 milliónál, és mindened elúszott, mert nem lesz rá piacképes kereslet. Nekem nem hiszed el, hogy ez nem jó?

Dormán László hajthatatlan volt, noha üzleti elképzeléseit egyik cápa sem támogatta. Balogh Levente úgy búcsúzott tőle:

Ezt ne csináld! Kérem, a gyerekeid miatt!

