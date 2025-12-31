Heidi Klum olyan törölközőt villantott a strandon, amilyenhez hasonló biztos nem jön szembe vele

Heidi Klum és férje, Tom Kaulitz a napokban a karibi Saint-Barthélemy-n pihentek, ahol több fotó is készült róluk. A Just Jared szúrta ki, hogy a szupermodell egy igen különleges kiegészítőt is magával vitt a fürdőzésre: egy strandtörölközőt, amin a férje portréja volt látható.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Just Jared (@justjared) által megosztott bejegyzés

Hasonló rajongásra a hazai celebvilágban is volt már példa: Horváth Tamás felesége, Péterfi Andrea például az ősszel egy olyan overálban szurkolt férjének a Sztárban Sztár All Stars egyik adása alatt, amin mell, fenék és intimrésznél is felbukkantak az énekes portréi, korábban pedig egy olyan fürdőruhában is lefotózkodott, amin szintén Horváth arca volt látható, kiöltött nyelvvel: