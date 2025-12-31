heidi klumtom kaulitz
Heidi Klum olyan törölközőt villantott a strandon, amilyenhez hasonló biztos nem jön szembe vele

Arnold Jerocki / Getty Images
admin Grósz Petra
2025. 12. 31. 08:22
Arnold Jerocki / Getty Images

Heidi Klum és férje, Tom Kaulitz a napokban a karibi Saint-Barthélemy-n pihentek, ahol több fotó is készült róluk. A Just Jared szúrta ki, hogy a szupermodell egy igen különleges kiegészítőt is magával vitt a fürdőzésre: egy strandtörölközőt, amin a férje portréja volt látható.

 

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

 

Just Jared (@justjared) által megosztott bejegyzés

Hasonló rajongásra a hazai celebvilágban is volt már példa: Horváth Tamás felesége, Péterfi Andrea például az ősszel egy olyan overálban szurkolt férjének a Sztárban Sztár All Stars egyik adása alatt, amin mell, fenék és intimrésznél is felbukkantak az énekes portréi, korábban pedig egy olyan fürdőruhában is lefotózkodott, amin szintén Horváth arca volt látható, kiöltött nyelvvel:

TÉVÉMŰSOROK

