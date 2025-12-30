Ötfősre bővült a dollármilliárdos zenészek klubja: Beyoncé a legújabb tag

A Forbes jelentése szerint Beyoncé milliárdos lett, ezzel ő az ötödik zenész, akinek a vagyona elérte az egymilliárd dollárt, azaz mai árfolyamon számolva kb. 327,9 milliárd forintot. Összehasonlításképp: Magyarország leggazdagabb emberének, Mészáros Lőrincnek a vagyona 1422 milliárd.

A 44 éves énekesnő a Cowboy Carter címet viselő turnéja sikere (2025-ben a világ legmagasabb bevételt hozó zenei turnéja volt) után került be az elitklubba, melynek legelső tagja a férje, Jay-Z volt 2019-ben. Azóta Rihanna, Bruce Springsteen és Taylor Swift is milliárdosok lettek.

Beyoncé a Destiny’s Child nevű poptrió tagjaként robbant be a köztudatba, majd a kétezres évek elején szólókarrier építésébe kezdett. Noha több vállalkozást is indított (köztük hajápolási, ruházati és whiskey márkát), személyes vagyonának nagy része a zenei munkásságából származik a Forbes szerint. 2010-ben saját menedzsment és produkciós céget alapított, így minden művészi tevékenységét – beleértve a zenekészítést, koncertszervezést és a dokumentumfilmforgatásokat – házon belül végzi el.