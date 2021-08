Rihanna lett a világ leggazdagabb énekesnője

A szórakoztatóiparban egyedül Oprah Winfrey előzte meg.

A Forbes legfrissebb pénzügyi toplistája a női előadóművészeket rangsorolta, ennek első helyére Rihanna került, aki ugyan 2016 óta nem adott ki albumot, de 1,7 milliárd dolláros vagyonával így is befutott a dobogó legfelső fokára mint énekesnő.

Ahogy a lap írja, egyedül Oprah Winfrey tudja Rihannát lenyomni a szórakoztatóiparban, a tévés legenda összvagyona nagyobb, mint az énekesnőé. A Forbes továbbá hozzáteszi,

Rihannát nem zenei bevételei juttatták az első helyre, hanem saját kozmetikai cége, melynek becsült értéke 1,4 milliárd dollár.

A Fenty Beauty névre hallgató céget 2017-ben alapította Rihanna, a lap szerint ennek sikerességben az is közrejátszott, hogy az énekesnő az óriási közösségi médiás követőtáborát is be tudta vonni a bizniszbe.