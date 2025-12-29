Kései első babák, lombikcsodák, kistesók – ezeknek a magyar hírességeknek született gyerekük az idén

Januárban adott életet első gyermekének Osvárt Andrea, a kislány a Luna Greta nevet kapta. A színésznő egy későbbi interjúban arról beszélt, úgy gondolta, számára talán már nem is adatik meg az anyaság, mert túl sokáig várt a családalapítással. Végül 46 évesen lett édesanya.

Most, hogy anyuka vagyok, még mindig hihetetlen, hogy saját családom van, és sokkal jobb, mint gondoltam. Mindig attól féltem, hogy ez elvesz tőlem valamit, de az én koromban már biztos, hogy ad és hozzátesz az életemhez

– mondta Osvárt Andrea. Párjával nem zárják ki azt sem, hogy lányuknak kistestvére szülessen.

Az év első hónapjában született meg a szintén negyvenesként anyává váló Csézy kislánya, Elizabet. Az énekesnő és férje évekig próbálkoztak lombikkal, mígnem egy csehországi intézetben sikerrel jártak. Ha először oda mentek volna, ma lenne egy hatéves gyerekük, mondta korábban az énekesnő.

Még tavaly szeptemberben egy nyaralós posztból derült ki, hogy Lukács Miki és barátnője közös gyereküket várják. A műsorvezető – aki korábban Peller Anna férje volt – később elárulta: párjával öt hónapja voltak együtt, amikor megtudták, hogy érkezik a baba, de előtte sok mindent megéltek már együtt, mert nagyon intenzív volt a kapcsolatuk eleje.

Lukácsék kisfia január végén jött a világra 14 órányi vajúdás után „egészségesen, vidáman, kiegyensúlyozottan, szerencsésen”, és a Máté Nataniel nevet kapta szüleitől –

noha az édesapa fejében a Jézus név is megfordult.

Herceg Dávid és felesége, Herceg-Pál Bianka második gyereke februárban érkezett meg. A kis Sarah ritka fejlődési rendellenességgel született: egyik szeme nem fejlődött ki, és a másikkal sem látott teljesen. A jobb szemének helyén ma már protézis van, amelynek méretét fokozatosan növelik; a másik szemét műteni kellett. Bár voltak olyan tervek, hogy Amerikában vagy Belgiumban műtik meg, az operációra végül Budapesten került sor.

Funkcionális látása lehet, ami azt jelenti, hogy nem lesz százszázalékos, de tud majd olvasni, írni, nem kell mankó, semmi hozzá, teljes életet tud élni

– nyilatkozta az énekes a beavatkozás előtt, amire végül ősszel került sor. A műtét sikeres volt, Herceg elmondása szerint kislánya „napról napra egyre jobban és többet lát.”

Februárban meglepetésszerűen érkezett a hír, miszerint béranya hozta világra Ráthonyi-Palácsik Tímea első gyerekét, miközben ő a másodikkal várandós. Az Amerikában élő, 42 éves üzletasszony régóta küzdött azért, hogy anyává váljon, és ezt mindig őszintén vállalta a nyilvánosság előtt.

Amikor már mindent feladtam, 15 hormonkezelést és 17 műtétet végigcsináltam, elveszítettem 4 babát, és alig maradt egészséges embriónk, a nagyim 2 angyalt küldött maga helyett a mennyországból

– írta akkori bejegyzésében Andy Vajna özvegye, akinek kisfia, Ben születése után alig fél évvel megszületett a lánya, Hailey is.

Márciusi baba lett Brasch Bence és Gál Réka Ágota első gyereke, egy kisfiú. Az édesapa A Nagy Duett forgatásáról sietett a kórházba, hogy a felesége mellett legyen a szülésnél.

Szarvas Andi, a Miss World Hungary 2018-as győztese szintén márciusban lett anya. Kislánya ritka nevet kapott, Zinának hívják.

Hatalmas boldogság. Március 24-én megszületett a kislányunk, Abigél

– adta hírül tavasszal Pély Barna, aki 49 évesen üdvözölhette első gyerekét.

Vasvári Vivien negyedik gyerekét köszöntötte 2025 áprilisában, a másodikat mostani férjével, Bodnár Zsigmonddal.

Kisfiunk tegnap gyorsan és természetes úton jött a világra, minden úgy történt, ahogy megálmodtuk. Még mindig a hatása alatt vagyok ennek a csodás élménynek

– számolt be a szülésélményéről a közösségi oldalán. A kisfiú a Liam nevet kapta. Vasvári ősszel arról számolt be, jöhet az ötödik baba, férjével már „rajta vannak a kistesón”.

Szabó Ádám és felesége, Jennifer június elején jelentették be közös gyerekük születését. Az Ádin nevű kisfiú „játszi könnyedséggel” jött világra az énekes beszámolója szerint.

Apás szülés volt, és a köldökzsinórt is én vágtam el. Nagyon szerettem volna ott lenni… Arra gondoltam, hogy ezzel legalább tudok egy kicsit segíteni, hogy Jeni nyugodt legyen. Úgy gondolom, hogy egy férfinek ott kell lennie a szülésnél. Ha közünk van a gyermekvállaláshoz, akkor ezt a bulit ketten kell elvinni

– osztotta meg Szabó Ádám utólag.

Kislánya után júniusban kisfia született A Star Academy-győztes Szőcs Renátának, akit Leonnak neveztek el.

A szomáliai származású modellnek, Kafi Rea Millának és férjének a kisfia, Jonatán júliusban látta meg a napvilágot, ahogyan Fehér Balázsék első gyereke is. Utóbbi baba a Bendegúz nevet kapta.

Márciusban esküvőjük volt, augusztusban pedig kislánnyal bővült Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka családja. A Liverpool középpályása utóbb azt mondta, egyetlen győzelem vagy aranyérem sem hasonlítható a gyermeke születéséhez.

Most már nemcsak magamért, hanem értük is küzdök a pályán.

Bár az azóta eltelt időszakban többször posztoltak a babáról, az arcát sosem mutatták meg, sőt, még a nevét sem hozták nyilvánosságra.

Krúbi augusztusban, a Sziget Fesztivál színpadán, egy átköltött dalszöveggel jelentette be, hogy gyereke született.

Épp itt az ideje, hogy hozzászokjál, egy harmincas apuka áll fenn a stage-en, éppen tart az ötödik Orbán-kormány

– rappelte a Revolut Stage sátrában. A hírt ovációval fogadta a közönség.

Az őszi celebbabák sorát Tuvic Aleksandra kisfia, Mattheo Noah nyitotta meg. A Kőgazdag fiatalok egykori szereplője néhány hét múlva arról beszélt egy interjúban, hogy régimódi elvek szerint neveli a gyerekét, így például nem szeretné, hogy kicsiként sokat nézzen képernyőt. „Persze nem lesz egy csicska, lesz telefonja, mint mindenki másnak egy bizonyos kor után, de csak mértékkel használhatja majd” – tette hozzá az édesanya.

Az egykori tinisztár, Lola kislánya szeptember végén született, a neve: Lenka. Az énekesnő elárulta, nagyon élvezi az anyaságot, ám férjével nem terveznek második babát.

Hosszú Katinkáék családja is kislánnyal egészült ki októberben. Az úszónő és férje, Gelencsér Máté a Szofi nevet választották második gyereküknek.

Milánnak keresztelték el Bata Adrienn, azaz Barbee idén októberben született kisfiát.

Kárász Róbert a november eleji, 56. születésnapját már három lány apjaként ünnepelte, miután világra jött feleségével, Baska Barbarával közös kislányuk.

Amikor először a mellkasomra tették a kislányomat, úgy éreztem, tíz évet fiatalodtam. Fizikailag éreztem, ahogyan megfordul az idő kereke! Az aranyóra a világ legcsodálatosabb élménye!

– osztotta meg a szülés után a TV2 és az ATV korábbi műsorvezetője és a Duna TV tartalmakért felelős igazgatója.

Novemberben jött világra Sydney van den Bosch és férje, Kaszás Benjámin első gyereke. A kislányt – ahogy már előzetesen bejelentették – Kaszás-Van den Bosch Lia Elysee-nek nevezték el. A Szerencsekerék egykori szerencselánya a névválasztást ért kritikákra úgy reagált, ő is felnőtt valahogy azzal a névvel Magyarországon, hogy Van Den Bosch Sydney Alexandra Viktória, így szerinte lányának sem jelent majd problémát a különleges és hosszú neve.

A Tankcsapda közösségi oldalán érkezett a hír, hogy 2025. november 6-án megszületett Fejes Mira Mia, Fejes Tamás lánya.

Minden oké vele és az anyukájával is. Én meg örülök

– üzente a zenekar dobosa.

Az ATV 15 éve együtt élő műsorvezetői, Gulyás Eszter és Somos András nyáron közölték nyilvánosan, hogy gyereket várnak. A szülők novemberben, egy fotó kíséretében jelentették be kisfiuk születését, és a bejegyzésben a baba nevét is elárulták.

Ede Fülöp. A legszebb történet most kezdődik – egy apró kézben, egy nagy csodával.